كشفت الفنانة فيفي عبده عن السبب الرئيسي في كلمتها الشهيرة «خمسة مواه»، حيث أكدت في تصريحات إعلامية: «موضوع خمسة مواه، بدأ في سناب شات، أنا أول واحدة دخلته مصر كان وقتها فيسبوك لسة بيقول يا هادي، وكان عندي نسب مشاهدات عالية جدا، وكنت بحاول أدخل العالم العربي مع مصر، وكنت أونلاين كل يوم وبوريهم أنا بعمل إيه في يومي، ونشوني عين وقعدت عيانة لمدة ثلاث سنين والحمد لله ربنا نجاني منها، وكنت بقول لبنتي اعملي خمسة مواه للفانز بتوعي».



وأضافت فيفي: «بنتي خريجة جامعة أميركية ومتعرفش عربي أوي، وكنت جايبة ليها مدرس عربي عشان لازم تعرف دينها، ولكن مكانتش عارفة تكتب خمسة مواه، ومن هنا جت علامة إيدي خمسة مواه، والناس بتفكر إني بخمس في وشهم، وعملت المصطلحات بتاعتي مع الفانز بتاعي، والعالم كله بقى يتكلم إنجليزي أكن مكنش فيه إنجليزي قبل كده».



وكشفت فيفي، أنها تحضر لعمل للمشاركة به في رمضان المقبل، كما ستقدمه على منصة إلكترونية، موضحة: «عندي أعمال كتير جدا بقرأها وبحضرها علشان رمضان، وللمنصات، ودي أول مرة أعمل حاجة تعرض على منصة برمضان، ورمضان اللي فات كان كويس الحمد لله، واتبسطت بالشغل مع شيرين رضا في مسلسل شغل في العالي، وكانت تجربة جميلة جدا كلها شباب وأنا معاهم».