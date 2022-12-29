

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا بإنشاء حديقة عامة مع مضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية. وقال كمال في اقتراحه: تعتبر الدعية من المناطق النموذجية في العاصمة وذات موقع مميز، وتم إنشاؤها منذ أكثر من ستة عقود، إلا أنها تفتقر إلى وجود حديقة عامة كمساحة خضراء ومتنفس لأبنائها.



لذا أقترح: تخصيص مساحة 15000 متر مربع تقريبا لإنشاء حديقة عامة ومضمار للمشي لأبناء منطقة الدعية النموذجية، يتم استقطاعها من الموقع السابق وغير المستغل حاليا للمعهد العالي للطاقة موقع مدرسة زينب الابتدائية بنات سابقا، مع ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات الحكومية ذات العلاقة.