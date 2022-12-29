قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا لمعالجة الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.



وقالت الفارسي: نظرا للكثافة السكانية العالية التي تتميز بها منطقة الجابرية بسبب تعدد الاستخدامات فيها mixed used area وبالأخص قطعتي 1و2 فهما ذات طابع سكني استثماري وتجاري، ما يؤدي الى الازدحام المروري الذي ينتقل بشكل مباشر وقت الذروة الى منطقة السرة عبر الجسر الذي يربط بين المنطقتين، كما يظهر في المخطط المرفق، والذي بسببه تتولد كثافة مرورية داخل منطقة السرة التي تعاني أساسا من الكثافة السكانية. وعليه نقترح: عمل مخرج من طريق 105 أو من طريق 111 بمنطقة الجابرية إلى طريق المغرب السريع باتجاه مدينة الكويت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الاختناق المروري عن منطقتي الجابرية والسرة.