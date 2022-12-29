بعد الإطلاق العالمي للجيل الرابع من نيسان أكس- تريل الجديدة كليا هذا العام ومع ترقب طرحها في الكويت أوائل العام المقبل، تسترجع نيسان البابطين رحلة هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والرائدة في فئتها خلال العقود الماضية والتي رسخت مكانتها كالطراز الأمثل لكافة أنواع المغامرات.

فقد صممت السيارة المدمجة لمحبي نمط الحياة المرن واكتسبت رواجا لافتا بفضل تصميمها الذي يركز على قوة الأداء والتكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى تجربة القيادة المريحة التي توفرها على كافة أنواع الطرقات، ما يجعلها سيارة ملائمة لتلبية مختلف احتياجات العملاء.



ويشير حرف X في نيسان أكس- تريل إلى نمط الحياة الناشط لعملائها، فيما تعني كلمة Trail المسار الوعر، وهما يجتمعان معا ليشكلا الهوية الفريدة لهذا الطراز والتي سعت نيسان من خلالها إلى تعزيز سمعة أكس- تريل منذ طرحها العالمي لأول مرة عام 2001 كواحدة من المركبات الأكثر مبيعا ضمن فئة السيارات الرياضية الأكبر حجما، حيث تضع بمتناول العملاء مزايا العملية والراحة والسلامة والتقنيات اللافتة.



وتتمتع نيسان أكس- تريل بإرث عريق يمتد لأربعة أجيال ومستمر منذ أكثر من عشرين عاما حيث طبعت مسيرة السيارة مراحل عدة شكلت محطات مهمة في تاريخها العالمي:



الجيل الأول من أكس- تريل: قدمت نيسان من خلال أكس- تريل التي طرحت عالميا في 2001 سيارة رياضية مدمجة متعددة الاستخدامات.

وشكل تصميم هذا الطراز الرائد توازنا دقيقا بين إمكانات القيادة على الطرقات السهلة والمسارات الوعرة، حيث عكس التطور والقوة في آن معا.



ولكن ما ميز أكس- تريل فعلا كان نظام ALL MODE 4x4 الذي تم تطويره لتوفير تجربة قيادة آمنة ومريحة على كافة أنواع التضاريس. وكانت هذه التكنولوجيا المبتكرة أول نظام دفع رباعي إلكتروني في سيارة رياضية مدمجة متعددة الاستخدامات، وارتكز على النظام ذاته المستخدم في نيسان Skyline GT-R.



الجيل الثاني من أكس- تريل: أضاف الجيل الثاني من أكس- تريل الذي تم إطلاقه عام 2007 بُعدا جديدا إلى فئة السيارات المدمجة وتم تصميمه لتغيير طريقة تفكير العملاء الشباب، في ما يتعلق بالسيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات، حيث ارتكز على نقاط القوة التي ميزت الطراز السابق وبات يعرف كالطراز المزود بتكنولوجيا الدفع الرباعي الأكثر تقدما في العالم.



ويجمع الجيل الثاني من أكس- تريل بين التصميم الشائع لسيارات الدفع الرباعي والعملية، والذي شكل سيارة رياضية مدمجة مثالية لمحبي نمط الحياة الناشط والمغامر بفضل إمكانية التحكم الاستثنائية بها، وقدراتها المتميزة على الطرقات الوعرة، ومقصورتها الداخلية التي تجمع بين الابتكار والمرونة.



الجيل الثالث من أكس- تريل: حافظ الجيل الثالث من نيسان أكس- تريل الذي طرح لأول مرة عالميا عام 2014 على القدرات التي تمتع بها الطراز السابق على خوض كافة التضاريس، وأضيفت إليه كذلك مجموعة مزايا أعادت تحديد ما يمكن للعملاء توقعه من السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات، حيث تضمن الجيل الثالث تكنولوجيات متميزة تم طرحها لأول مرة ضمن هذه الفئة، وعددا من مزايا السلامة الرائدة في فئتها كجزء من تكنولوجيا التنقل الذكي من نيسان، إضافة إلى أنظمة ملاحة NissanConnect.



الجيل الرابع والجديد كليا من نيسان أكس- تريل: بدأ الجيل الرابع الجديد كليا من نيسان أكس- تريل الذي تم إطلاقه عالميا العام الماضي، ويتوقع طرحه لأول مرة في الشرق الأوسط في بداية العام المقبل، بجذب انتباه العملاء في المنطقة.

وتعتبر أكس- تريل الجديدة كليا من أكثر الطرازات التي أعيد تصميمها بشكل شامل عبر تاريخ نيسان، وكذلك من أكثرها تقدما على الإطلاق من الناحية التكنولوجية.

كما أن تصميمها المعزز يعكس طابع الفخامة والرفاهية بالإضافة إلى المرونة والمغامرة الذي تمثله من دون المساومة على الراحة.



وعند إطلاقها في الكويت قريبا، ستنضم أكس- تريل الجديدة إلى مجموعة سيارات نيسان الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي يندرج طرحها في إطار خطة التحول Nissan NEXT.

وتضم المجموعة طرازات كيكس، وإكس- تيرا، وباثفايندر، وباترول، وباترول نيسمو، وباترول سوبر سفاري وتهدف إلى تلبية احتياجات كافة العملاء وتوقعاتهم.