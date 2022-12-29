قامت شركة العقارات المتحدة، إحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإضاءة أبراج حصة باللون البرتقالي، وذلك تضامنا ودعما للمبادرة العالمية «لون العالم برتقاليا» للتذكير بالحاجة إلى مجتمع خال من العنف ضد النساء، وتتوافق أهداف هذه المبادرة مع نهج «العقارات المتحدة» وسياستها الهادفة إلى خلق ثقافة شمولية مبنية على الثقة والاحترام والمساواة.



أطلقت حملة «لون العالم برتقاليا» والمعروفة أيضا باسم «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» عام 1999 من قبل منظمة الأمم المتحدة، وتنطلق في 25 نوفمبر من كل عام في جميع أنحاء العالم لمدة 16 يوما وتتواصل حتى العاشر من ديسمبر 2022، وقد تم اختيار وتحديد اللون البرتقالي من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ليرمز إلى مستقبل مشرق خال من العنف ضد المرأة.



وتمت إضاءة «أبراج حصة» طوال فترة المبادرة، بهدف زيادة الوعي حول المساواة بين الجنسين وضرورة إنهاء العنف ضد المرأة، علما بأن العنف يتخذ أشكالا كثيرة يمكن أن يكون جسديا أو عاطفيا أو حتى عبر الإنترنت، ما يؤثر سلبا على المرأة ويؤدي إلى منع مشاركتها الكاملة والمتساوية في المجتمع.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس إدارة التسويق والإعلام في شركة العقارات المتحدة، ناصر القلاف: إن تقديم الدعم والاستثمار في الحركات النسائية والقضايا الاجتماعية أمر مهم ومسؤولية مشتركة تؤدي إلى تحقيق تغيير حقيقي وعدالة مجتمعية مستدامة، ونؤكد دعمنا للمبادرات العالمية التي تهدف إلى سد الفجوات بين الجنسين سواء في بيئة العمل أو المنزل أو المجتمع، كما نؤكد التزامنا بنشر الوعي من أجل خلق عالم تسوده المساواة، حيث يمكن للمرأة أن تعيش بأمان وكرامة على قدم المساواة مع الرجل، دون أي خوف من العنف أو التمييز.