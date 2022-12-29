بطريقة ابداعية مبتكرة وتقديم كيك فرايد تشيكن طبقات الفريدة، احتفلت سلسلة مطاعم دجاج نايف المحلية الشهيرة يوم الاثنين الماضي بافتتاح فرعها الجديد، وذلك تنفيذا لخطتها الاستراتيجية التوسعية.



واحتفلت مطاعم دجاج نايف بافتتاح فرعها الجديد في منطقة الصليبية في الجمعية الرئيسية قطعة 4 شارع الشعيبي بجانب مخفر الصليبية، وقد قص الشريط كل من د.فهد الظفيري رئيس مجلس إدارة الجمعية وسعيد عبدالحميد نائب مدير عام شركة نايف للأغذية المالكة لسلسة مطاعم دجاج نايف، وبحضور عدد من المديرين التنفيذين ومديري التشغيل والتسويق، بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة ورجال الإعلام والصحافة والزبائن خلال حفل الافتتاح الرسمي الذي ضم العديد من الفقرات الاحتفالية المميزة التي أسعدت الحضور.



وتم ابتكار «كيك فرايد تشيكن طبقات» لأول مرة في العالم، بمناسبة الافتتاح بطريقة ابداعية مبتكرة احتفلت دجاج نايف بتقديم الدجاج المقلي، حيث تم تقديمه على شكل كيكة طبقات عملاقة واستبدلت الكيك بالدجاج المقلي المقرمش والمحضر من الدجاج الكويتي الطازج الذي تتميز بتقديمه بجودة ومذاق فريدين، تتكون «كيك فرايد تشيكن» من أربع طبقات إحداها للدجاج المقلي السبايسي والأخرى الدجاج المقلي العادي تعلوها طبقة البطاطس المقلية المقرمشة وطبقة الصمون اللذيذ بلفتة ابداعية واستثنائية أرادت بها مطاعم دجاج نايف أن تحتفل مع زبائنها بشكل مميز عوضا عن تقديم الكيك الكلاسيكي بالمناسبة الاحتفالية.



وقدمت مطاعم نايف كيك فرايد تشيكن ذات الطوابق الأربعة مجانا على الحضور في أجواء رائعة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها من خلال بثها المباشر من على الفيسبوك «مطاعم دجاج نايف» وانستغرام @naiffood والتيك توك @naifchicken، كما قدمت هدايا مجانية على الحضور، وكان لحضور الشخصيات الكارتونية واقعا ممتعا للأطفال.



وقدمت عروض حصرية ووجبات مجانية بمناسبة الافتتاح من 26 حتى 30 ديسمبر، وتضم العروض وجبات مجانية عند شراء وجبات مختارة، ومنها الدبل بوري الشهير مع البطاطس والبيبسي وجبة الفرايد تشكين العائلية 12 قطعة مع الستربس اللذيذ، والدينر كومبو لعشاق الدجاج المقلي المقرمش، وأرز الملتي تيست اللذيذ التي تجمع مذاق الدجاج المشوي مع الخضار والأرز في طبق واحد مع قطع الهابي تشيكن الشهية، بالإضافة إلى المشويات من الكباب والأجنحة.



وستعلن مطاعم دجاج نايف قريبا عن افتتاح فروع جديدة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى التوسع والانتشار ليخدم زبائنها ويتيح لهم سهولة الوصول إليها.



وعن خططها لعام 2023 فتعتزم المضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في السوق المحلي بافتتاح المزيد من الفروع في الكويت، وذلك بعد النجاح الذي حققته خلال السنوات السابقة والذي تضمن افتتاح فروع جديدة في مواقع استراتيجية مهمة وتشمل المناطق الحيوية والمجمعات التجارية، وذلك لبلوغ هدفها الأسمى وهو جعل تجربة نايف متاحة للجميع في كل مكان وفي أي وقت.