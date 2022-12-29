محمد راتب



عقدت جمعية الروضة وحولي التعاونية جمعيتها العمومية بحضور ممثل عن وزارة الشؤون وعدد كبير من المساهمين، وتمت المصادقة على التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2022 واختيار مدقق الحسابات.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة محمد الكندري إن توزيع أعلى نسبة أرباح وتحويلها للبنوك سيبدأ اليوم الخميس، معبرا عن تقديره وشكره لكل المساهمين لثقتهم الكبيرة في مجلس الإدارة، مؤكدا أن المجلس لن يألو جهدا في تحقيق كل طموحات المساهمين ودراسة المقترحات التي تصب في صالح أهالي المنطقة.



وأضاف: مستمرون في إنجازاتنا لريادة جمعية الروضة وحولي على هرم العمل التعاوني وفق رؤية جديدة، مسترشدين بشعار «لنترك بصمة»، مشيرا إلى أن ثقة المساهمين ودعمهم تضعنا على المسار الصحيح لترسيخ ريادتنا واستمرارنا نحو النجاح، متطلعين بأنشطتنا وتنوعها لزيادة قوة ميزانيتنا وجودة خدماتنا وصدارتها.



وتابع: أبواب مجلس الإدارة مفتوحة للجميع، ويسعى إلى وضع علامة فارقة ونقلة نوعية في أعمال الجمعية، أهمها قوة المركز المالي، وتحقيق نتائج إيجابية، والاحتفاظ بمكانة الجمعية وريادتها.