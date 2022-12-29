أعلنت وزارة الإعلام أن نسبة الإنجاز في أغلب أعمالها المدرجة ضمن خططها التشغيلية خلال العام 2022 بلغت 100%، وذلك في إطار استراتيجيتها من أجل إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف بما يعزز من دورها بتحقيق رؤية الكويت 2035.



جاء ذلك في تقرير الوزارة السنوي الذي يتضمن إنجازاتها على مدار العام والذي شهد طفرة كبيرة سواء على مستوى المشروعات الإعلامية أو الاستراتيجية.



وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد خلال التقرير أن ما حققته الوزارة من إنجازات يستند إلى حوكمة الممارسات وفق مؤشرات وإجراءات كان لها الأثر الكبير في النتائج المحققة في مشاريعها لسنة 2022 إذ تم انتهاج سياسة خفض المصروفات، بالإضافة إلى الحصول على 48 حكما لصالحها من أصل 72 قضية ما حقق نسبة نجاح خلال 2022 تصل إلى 70% «وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخها».



وبينت مراد أن نسبة تسوية الأمانات بلغت 65.9% وهي نسبة غير مسبوقة أيضا في السنوات المالية الماضية، مشيرة إلى أنها لاقت استحسان الجهات الرقابية في الدولة.



وأكدت أنه تم طرح عشر مزايدات بقيمة تتجاوز 9 ملايين دينار كإيرادات للوزارة وتقليل عدد البرامج التلفزيونية لدورتي يوليو وأكتوبر هذا العام، وذلك لضبط الجودة وتقليل المصروفات والتي وصلت إلى 200 ألف دينار في هذا البند.



وأضافت انه تم تنفيذ أوامر تشغيل لجميع قنوات قطاع التلفزيون وقطاع الأخبار والبرامج السياسية مع تشكيل فرق عمل ولجان وذلك لتمكين القدرات وللمتابعة والتنسيق والتقييم وحوكمة الإجراءات وإعداد دليل استرشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية إلكترونيا.



وذكرت أنه تم إنتاج 21 دليلا إجرائيا للصيانة والتشغيل والطوارئ لجميع الإدارات الهندسية والعمل على تعديل مشروع القرارات الوزارية الخاصة بالتلفزيون والإذاعة والمطبوعات، بالإضافة إلى رصد القنوات الفضائية الكويتية الخاصة المرئية والمسموعة بواقع 14612 برنامجا تلفزيونيا وإذاعيا وتنفيذ أكثر من 10741 جولة لإدارة تفتيش المطبوعات والنشر.



ولفتت إلى أن وزارة الإعلام باشرت بتنفيذ خطوات لميكنة الخدمات والتحول الرقمي والتقني للخدمات وتوظيف البيانات في التحليل وتحسين بيئة التواصل وإنجاز الأعمال وتبني بيئة رقمية أكثر استدامة، وذلك تماشيا مع ركيزة خطة الكويت للتنمية.



وأفادت مراد بأن تلك الخطوات مكنت الوزارة من تحقيق إنجازات مشهودة نحو التحول الرقمي من خلال إطلاق 3 خدمات عبر تطبيق (سهل) فيما يتعلق بـ (حق الإطلاق - طلب تراخيص نشر إلكتروني) وتدشين مشروع الإعلان التجاري عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة وتفعيل الأرشفة للتقارير الإخبارية الميدانية بمعدل 300 تقرير في الشهر، بالإضافة إلى 40 تقريرا (انفوغرافيك) في الشهر كمحتوى أساسي لرفع مستوى النشرات.



وأضافت أنه تمت أرشفة جميع المواد البرامجية للقنوات التلفزيونية بواقع 160 ألف برنامج مرئي وأرشفة 13200 مادة وأغنية في نظام الإذاعة وتقديم أكثر من 48 نشاطا وبرنامجا تطبيقيا إلكترونيا لقطاعات الوزارة بلغت نسبة التفعيل فيها 62%.



وأشارت إلى تنفيذ 31 نظام تشغيل وبنية تحتية رقمية لمختلف قطاعات الوزارة وإطلاق 6 مواقع إلكترونية للوزارة، فضلا عن الخطوات الكبيرة بين قطاعاتها في التراسل الإلكتروني وصولا إلى مرحلة (وزارة بلا ورق).



ولفتت مراد إلى نجاح الوزارة في خلق مساحة تفاعلية عبر (مركز أعمال) فيها بأكثر من 55 كمبيوتر وشاشتي عرض ومجموعة من مستلزمات العمل وتوفير 7 مبرمجين للدعم والمساندة.