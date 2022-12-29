عاطف رمضان



أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال م.أحمد الصالح في تصريح لـ«الأنباء» أن الوزارة لم تسجل أي تسكير للأنفاق خلال هطول الأمطار يوم الثلاثاء وان بعض الأماكن تم إغلاقها احترازيا بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم فتحها مباشرة بعد الحالة المطرية.



وقال الصالح: نركز على الأرواح والممتلكات لكن للأسف وفق تقرير الجهات المختصة ان سيارة او سيارتين تعرضتا للتلف، لكن بشكل عام لم تسجل اي خسائر في الارواح وهذا الأهم.



ومضى قائلا: تواجدت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بو قماز ووكيلة الوزارة م.مي المسعد لمتابعة الأحداث أولا بأول، وبعد انتهاء الحالة المطرية استمرت فرق الطوارئ بعمل جولات ميدانية للتأكد من عدم وجود اي تجمع لمياه الأمطار للتأكد من عدم تسكير مجارير الأمطار من كميات المياه التي ربما تكون محملة بالأتربة لضمان عدم تسكيرها للتأكد من أن الشبكة نظيفة والتأكد كذلك من ان البحيرات تم تفريغها.



من جانب آخر، قالت وزارة الأشغال العامة إن اجمالي البلاغات التي تم التعامل معها خلال الأمطار 79 بلاغا في مختلف مناطق الكويت. واضافت الوزارة ان هذه البلاغات على حسب المحافظات التالية: الأحمدي 16 بلاغا، والعاصمة 23 بلاغا، والجهراء 9 بلاغات، والفروانية 15 بلاغا، ومبارك الكبير 9 بلاغات، وحولي 5 بلاغات، والطرق السريعة بلاغين.



من جهة اخرى، افادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بأنها وبالتعاون مع الادارة العامة للمرور افتتحت تحويلة مرورية بتقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق الفحيحيل مقابل منطقة الدعية للقادم من شارع القاهرة والمتجه الى شارع الخليج العربي مع إغلاق مؤقت لفتحة الالتفاف أسفل جسر طريق الفحيحيل، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2022.