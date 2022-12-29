

كافأ الاتحاد الياباني لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني هاجيمي مورياسو بتمديد عقده حتى 2026، وذلك بعد المشوار الرائع الذي خاضه «الساموراي الأزرق» في مونديال قطر 2022.



ونتيجة الفوزين التاريخيين اللذين حققهما على ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وإسبانيا بطلة 2010 (بنتيجة واحدة 2-1) وتصدره المجموعة الخامسة أمام العملاقين الأوروبيين قبل انتهاء المشوار في ثمن النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح، نال مورياسو شرف أن يكون أول مدرب للمنتخب الياباني يحافظ على منصبه بعد كأس العالم.



وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طوكيو، أعرب المدرب البالغ 54 عاما عن سعادته بمواصلة المشوار مع المنتخب حتى مونديال 2026، قائلا: «إنه عمل يمنحني الفرصة للمنافسة على الساحة الدولية وأنا فخور لأني ياباني، لهذا السبب قررت قبول العرض» من الاتحاد الياباني لكرة القدم.



وتسلم مورياسو الذي دافع عن ألوان المنتخب كلاعب بين 1992 و1996، مهمته بعد نهائيات مونديال روسيا 2018 الذي شغل فيه منصب مساعد المدرب.



وكان في قطر 2022 قاب قوسين أو أدنى من قيادة اليابان الى ربع النهائي لأول مرة في تاريخها، لكن الحظ خان لاعبين في ركلات الترجيح وسقطوا عند حاجز لوكا مودريتش ورفاقه في المنتخب الكرواتي بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.