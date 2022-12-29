منصور السلطان



سيطر رجال دوريات إسناد الجهراء مساء أمس الأول على مواطنين تشاجرا في مستشفى الجهراء واستخدما في الهوشة أسلحة بيضاء (سيوفا وسكاكين)، وتمت احالتهما الى المخفر.



وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن بلاغا ورد مساء امس الأول إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بنشوب مشاجرة في مستشفى الجهراء، وان الاطراف المتشاجرة استخدموا الأسلحة البيضاء، وعلى الفور توجه رجال دوريات اسناد مديرية امن الجهراء الى المستشفى، حيث تبين أن خلافا نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام السكاكين والسيوف، قبل أن تتم السيطرة عليهما وانتزاع السيوف والسكاكين منهما.



وعليه تمت احالتهما الى جهات الاختصاص.