أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل أنه وبناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز ماجد الماجد بان لجنة شؤون الموظفين بالوزارة قد انتهت من إجراءات اقتراح شغل الموظفين المستوفين لشروط شغل مستويات الوظائف إشرافية (مدير إدارة - مراقب - رئيس قسم) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقرار 30 لسنة 2015، وذلك للوظائف الإشرافية الشاغرة، وذلك وفقا لقواعد المفاضلة بين الموظفين المستوفين للشروط.



وتابع الدخيل في تصريح تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه تم اعتماد القرارات من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة وجار استكمال شغل بقية الوظائف الإشرافية الشاغرة من الموظفين المستوفين للشروط.