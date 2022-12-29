عبدالكريم أحمد



أرجأت المحكمة الدستورية أمس 19 طعنا انتخابيا خاصا بالدائرتين الرابعة والخامسة، إلى الخامس والعشرين من شهر يناير المقبل، وانتدبت عضوين منها لفتح صناديق الانتخاب.



وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد بن ناجي تأجيل الطعون للاطلاع على ما قدم في جلسة امس، وندبت عضويها المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية لكل دائرة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، واتخاذ ما يلزم نحو فتح صناديق الانتخاب.