تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، وحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة سالم الرشيدي، أقيم معرض المنتجات الوطنية الثالث لدعم المنتجين الكويتيين في جمعية صباح الأحمد التعاونية.



وأكد سالم الرشيدي، في تصريح صحافي على هامش المعرض، حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل دعم المنتج الوطني والارتقاء به، لاسيما الزراعي منه، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود وتعاون جميع الجهات لدعم وتطوير المنتجات الوطنية بما يعود بالنفع على الجميع ويسهم في دفع عملية التنمية في البلاد.



وقال الرشيدي إنه «استمع، خلال جولته على المعرض، إلى بعض مشكلات وهموم المزارعين التي تقف حائلا أمام تطوير المنظومة الزراعية في البلاد والارتقاء بها»، مؤكدا حرص «الشؤون» على ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلات، بالتنسيق والتعاون الدائمين مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، التي تعد المظلة الأولى للمزارعين الكويتيين، معربا عن شكره لاتحاد الجمعيات وهيئة الزراعة ومجلس إدارة الجمعية على تنظيم المعرض، مؤكدا ضرورة تعميم التجربة في جميع المحافظات حتى تعم الفائدة جميع سكان الكويت.