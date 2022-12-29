برعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي أقام معهد تدريب قوات الحرس الوطني حفل تخريج دورة المشاة المتقدمة للضباط، والتي شارك فيها ضباط من الجيش الكويتي والحرس الوطني البحريني والحرس السلطاني العماني. وشهد الحفل الذي أقيم في القاعة المركزية بمعسكر الصمود، كبار القادة في الحرس الوطني.



ونقل وكيل الحرس الوطني للضباط خريجي الدورة تحيات القيادة ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني. مشيدا بمشاركة الضباط من الجيش والأشقاء في مملكة البحرين وسلطنة عمان وتمثيلهم المشرف لمؤسساتهم العسكرية مما يزيد من أواصر التعاون والتعاضد بين أبناء دول الخليج ويحقق فوائد جيدة للعملية التدريبية ويرفع مهارات العنصر البشري بفضل روح المنافسة والحرص على تبادل الخبرات.



وأوضح أن أداء الضباط يؤكد ما اكتسبوه من مهارات قيادية، وقدرة على التخطيط والتنفيذ والعمل بروح الفريق الواحد.



وقال إن هذه النتائج لم تكن لتتحقق إلا بفضل توجيهات القيادة بدفع جهود تطوير التعليم والتدريب من خلال مواكبة أفضل المناهج والأساليب التدريبية في المؤسسات العسكرية المتقدمة والتي أبرم الحرس الوطني معها بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لتبادل الخبرات.



وأكد اهتمام القيادة في الحرس الوطني بتأهيل الكوادر المتسلحة بالعلم والخبرات في جميع المجالات لدفع عجلة التطوير في الحرس الوطني والارتقاء بدوره في حماية مقدرات الوطن.



ونفذ الضباط المشاركون في دورة المشاة المتقدمة للضباط التمرين النهائي «القلعة الصامدة» بهدف الارتقاء بقدراتهم القيادية في مواجهة المواقف التعبوية والأمنية في الظروف المختلفة.