

رحب رئيس جمعية المهندسين م.فيصل دويح العتل، بإطلاق الجمعية لمبادرة المساكن الآمنة للعمالة، لافتا الى أن الجمعية بصدد تطوير المبادرة وتقديمها الى الجهات المعنية وتوفير الدعم اللازم لها.



وأكد العتل، تلقي المبادرة من الزميل م.حمد حمود الشمري خلال استقباله له بالجمعية، مضيفا أننا لن نتوانى تقديم الدعم لجميع المهندسين والمهندسات الذين يبادرون في وضع الحلول الممكنة فنيا وهندسيا للكثير من القضايا المزمنة في البلاد، لافتا الى أن مبادرة المساكن الآمنة ستسهم في حل مشكلة سكن العمالة غير الكويتية والتي لمسنا أثرها الكبير خلال جائحة كورونا.



ومن جانبه ثمن المبادر م.حمد الشمري دعم الجمعية وتبنيها للفكرة، مضيفا أن المبادرة تشمل جميع العاملين في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.



وأوضح الشمري، أن المبادرة تتمثل في توفير عقارات في المناطق السكنية تستوعب العمالة التي يتطلب وجودها في المنطقة أو المحافظة دون الحاجة الى اضطرارها للسكن في مناطق بعيدة أو نائية ذات كثافة سكنية عالية للعمالة.



وقال: انه تم تقديم المبادرة الى جمعية مهنية لديها مبادرات مهنية في مجال الاستدامة، مؤكدا أن الهدف هو حل مشكلة سكن العمالة الوافدة من خلال خلق نموذج مستدام لمشكلة العمالة ومساكنها.



وأضاف أن المبادرة تساند خطة الكويت 2035 الجديدة والتي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومنها موضوع توفير المسكن لتحسين بيئة الأعمال، مشيدا بتبني الجمعية للمبادرة كونها جمعية مهنية.



وزاد الشمري: أن المبادرة ستسهم في تلافي سلبيات التجربة السابقة للكويت في اسكان العمالة غير الكويتية، مشيرا الى أن المبادرة توفر سكن للعمالة داخل كل منطقة بتخصيص مبان أو أراض للجمعيات التعاونية في كل منطقة لتكون مساكن لائقة لهذه العمالة.



وأشار الى أن المبادرة تسهم في الحد من الازدحام المروري وتلافي جميع سلبيات السكن الحالي، مضيفا أنها ستسهم أيضا في دمج العمالة وتحقيق عوامل الاستدامة لتقديم خدمات متميزة للمجتمع.