شددت على أن ميثاق المسجد جاء تنزيهاً لبيوت الله والمنابر عن التجاذبات السياسية وكل ما من شأنه أن يثير الفتنة والخلاف في المجتمع



أسامة أبوالسعود



أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا حول إيقاف أحد الخطباء مدة 3 أشهر.



وأكدت الوزارة، في البيان الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، أن ميثاق المسجد هو الوثيقة المنظمة لعمل الخطيب والإمام والمؤذن، والصادر بقرار وزاري رقم 200 /2018 تضمن المبادئ العامة والقواعد التي يجب مراعاتها وأن يلتزم بها من شرفه الله تعالى بانتسابه إلى المسجد في عمله إماما أو خطيبا أو مؤذنا، وذلك تنزيها لبيوت الله والمنابر عن التجاذبات السياسية وكل ما من شأنه أن يثير الفتنة والخلاف في المجتمع.



وأكدت الوزارة أن لجنة شؤون الوظائف الدينية المشكلة بقرار وزاري هي المختصة بالنظر في مخالفات الخطباء والاطلاع على خطب الجمعة والنظر في إفادة الخطباء قبل إصدار القرارات اللازمة وفق لوائح الوزارة.



وأوضحت الوزارة أن الخطيب المشار إليه لديه «تنبيه» سابق من لجنة شؤون الوظائف الدينية، وأن إيقافه جاء بعد التدرج في الإجراءات وفقا للوائح الجزاءات المعتمدة في الوزارة.



كما أشارت الوزارة إلى أن ميثاق المسجد اشتمل على بيان المحظورات الوظيفية في ظل قانون الخدمة المدنية حرصا على مكانة المسجد وراحة المصلين.