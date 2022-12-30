لن يكون أمام أرسنال ومان سيتي أي متسع من الوقت لالتقاط أنفاسهما، حين يعودان الى الملعب غدا السبت، حيث يلعب الأول مع برايتون، والثاني مع إيفرتون في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وبعد أن يكون ليفربول السادس أول الكبار الذي يلعبون في المرحلة الثامنة عشرة باستقباله ليستر سيتي الثالث عشر اليوم الجمعة على «أنفيلد»، باحثا عن فوزه الثاني بعد العودة من التوقف، سيحصل مان سيتي ونجمه النرويجي المتألق إرلينغ هالاند على فرصة تضييق الخناق على أرسنال بما أن فريق غوارديولا يلعب ضد إيفرتون قبل مباراة المتصدر اللندني مع مضيفه برايتون.



وستكون المباراة ثأرية لأرسنال ضد برايتون الذي أخرج «المدفعجية» من الدور الثالث لكأس الرابطة (3-1 في لندن) وفاز عليهم في المواجهة الأخيرة بينهما في الدوري (2-1 في لندن أيضا).



في المركز الثالث بفارق 7 نقاط فقط عن أرسنال، يأمل نيوكاسل حين يستضيف ليدز غدا في مواصلة مسلسل انتصاراته التي بلغت 10 تواليا في جميع المسابقات، بعد فوزه الكبير على ليستر سيتي 3-0 في منتصف الأسبوع.



ويلعب اليوم كذلك وست هام مع برنتفورد، ويلتقي غدا ولفرهامبتون مع مان يونايتد، وبورنموث مع كريستال بالاس، وفولام مع ساوثمبتون.



واستعاد مان سيتي حامل اللقب المركز الثاني من نيوكاسل يونايتد بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 3-1 في ختام المرحلة الـ 17 من المسابقة.



وتمكن «السيتي» من تحقيق الفوز بفضل أهداف الإسباني رودري (45) والنرويجي إرلينغ هالاند (51 و64)، فيما سجل الهولندي باسكال سترويجيك هدف ليدز الوحيد (73).



وعاد مان سيتي للمركز الثاني برصيد 35 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، ومتقدما بنقطتين عن نيوكاسل الثالث، رغم أن الأخير خاض مباراة أكثر، أما ليدز، فيحتل المركز الخامس عشر بـ 15 نقطة.



وحتى الآن سجل هالاند 26 هدفا في 20 مباراة مع مان سيتي في كل المسابقات منذ انتقاله هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بما في ذلك 20 هدفا في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي وهو أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في أقل مباريات.