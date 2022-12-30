دارين العلي



قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء م.أحمد الشمري إن الفريق قام بعدد من الجولات التفتيشية في محافظتي الفروانية والعاصمة لرصد التعديات على الشبكة الكهربائية.



ولفت الشمري إلى أن الجولات تركزت على الحيازات الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث تم قطع التيار عن الحيازات المخالفة التي ثبت أنها غيرت نشاطها من حيازة زراعية الى مستودعات لتخزين المواد المختلفة ومنها الخطرة، مؤكدا توزيع أكثر من 200 إنذار بسبب هدر المياه، وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.



وذكر أن حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت 20 محضر ضبط واثبات حالة في محافظتي الفروانية والعاصمة، منها لضرورة إزالة المخالفات والتعديات عن الشبكة أيا كانت، مشيرا الى أن الفريق لن يتوانى في ملاحقة المخالفين وإزالة التعديات دون تقصير.