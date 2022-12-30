حنان عبدالمعبود



نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورشة فنية بعنوان «التشكيل بالرسم التراثي» بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع في جابر الأحمد، وأقيمت الورشة بالمرسم الحر في منطقة شرق، بحضور عدد من الفنانين والمشاركين.



وقالت مسؤولة المرسم الحر سارة خلف: نظمنا الورشة بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع بمنطقة جابر الأحمد، وهي ورشة فنية تهدف إلى نقل الأعمال التراثية للأطفال والكبار وتعزيز الفن التشكيلي الكويتي بين كل الشرائح المجتمعية، لافتة إلى أن الورشة مجانية وشارك بها الكثير من الأطفال والكبار، وندعو الجميع إلى اكتشاف وتنمية المواهب.



وأشارت خلف إلى أن هناك فنانين من المرسم الحر يشاركون في الورشة للإشراف على المشاركين، ويوجد مشاركون من قبل مركز تنمية المجتمع للإشراف أيضا، لافتة إلى أن إقامة الورش تعتمد على أحوال الطقس لأن المكان مفتوح ولهذا يكون تنظيم أغلب الورش بالأوقات التي يسودها طقس جيد، مبينة أن الدورات تتراوح بين 4 و5 خلال العام أغلبها للكبار.



من جهتها، أعربت الفنانة التشكيلية عضو المرسم الحر ابتسام العصفور عن سعادتها بالمشاركة في الورشة، مؤكدة أنها كانت في قمة السعادة حينما وجدت أن بعض أعمالها تستخدم في تعليم الطلبة المتدربين.



وتابعت العصفور: هذا النهج يثبت دور الفنان التشكيلي في خدمة المجتمع وعملية التعلم، وأتطرق في أغلب أعمالي إلى التراث الكويتي ولابد من إبرازه، وتم استخدام أعمالي التي تتناول الفن الشعبي بهدف تعليم الطلبة، ما يدل على أهمية الفن التشكيلي في المجتمع.



وذكرت أن بعض الفنانين التشكيليين يقدمون دورات تدريبية للطلبة والهواة، ولكنني أتطوع بالورش لإرشاد الطلبة وليس بشكل مستمر، ورأيت بعض الأعمال الجيدة من إنتاج الطلبة المشاركين في الورشة.