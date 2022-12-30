يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال عطلة رأس السنة، تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة عبر الموبايل والقنوات البديلة والمنصات الرقمية.



وتتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني kfh.com، أو عبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أوعبر فروع KFH Go الالكترونية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالإضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الالكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.



ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية ذكية تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر امكانات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد على 80% من الخدمات والأعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي، الأمر الذي يجعل منه الخيار المفضل امام شرائح كثيرة من العملاء خاصة الشباب.



وتضم فروع KFH GO جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب أجهزة للصرف الآلي والإيداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الايداع النقدي 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة.



ويستطيع العملاء من خلال فروع KFH Go المنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، اجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية من دون طلب مسبق، وتسلم سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي من دون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أورقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية بسهولة وسرعة وأمان.

كما تتميز الخدمات المصرفية الالكترونية في «بيتك» بكفاءتها العالية، بالاضافة الى السهولة والامان، حيث يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات المصرفية الالكترونية التي ينفذها عملاء «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل.