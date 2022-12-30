واصل البنك الأهلي الكويتي جهوده في مبادرة التوعية لحماية العملاء كجزء من الحملة التي استمرت لمدة عام بعنوان «لنكن على دراية»، والتي نظمها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



ولضمان وعي العملاء بكافة حقوقهم أثناء التعامل مع مقدمي الخدمات، أصدر بنك الكويت المركزي دليل حماية العملاء في عام 2015، ويتضمن الدليل مجموعة من المبادئ التي تكمل القواعد والإرشادات المختلفة لحماية العملاء.



وقد شهدت الحملة التوعوية «لنكن على دراية» تعاونا بين البنوك لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المصرفية، بحيث يحصل العملاء على جميع المزايا المستحقة لهم، مع إدراكهم في نفس الوقت لواجباتهم والتزاماتهم.



ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع التي من شأنها زيادة وعي العملاء، بما في ذلك استخدام البطاقات المصرفية، وإرشادات حول الاقتراض، وطرق تقديم الشكاوى، وتوعية العملاء عن طرق الاحتيال، وبروتوكولات الأمن السيبراني، وغيرها.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس: «لطالما ركز البنك الأهلي الكويتي بشدة على التأكد من أن عملاءنا على دراية بالخدمات والمنتجات المالية التي يحصلون عليها من البنك، حتى يتمتعوا بكافة المزايا المقدمة لهم.

وعندما أطلق بنك الكويت المركزي حملة لنكن على دراية، انضممنا إلى المبادرة بمنتهى الجدية لأنها تتماشى مع قيم مصرفنا الأساسية، ويسعدنا أننا تمكنا من المساهمة بشكل إيجابي في تعزيز وعي العملاء».



وأضاف أن حماية العملاء وضمان حصولهم على أفضل الممارسات في الخدمات المصرفية أمر في غاية الأهمية لبناء الثقة وتعزيز بيئة مالية صحية، بحيث يكون جميع الأطراف قادرين على تحقيق أهدافهم بشكل إيجابي.



وأشار الى أن أحد المواضيع التي اتخذها البنك الأهلي الكويتي في هذا البرنامج هو شكاوى العملاء. فإذا كان لدى العميل شكوى، يستطيع العميل تقديمها من عدة قنوات إلى وحدة الشكاوى وحماية العملاء في مصرفنا من خلال النموذج المخصص لتلك الشكاوى والمتوافرة في جميع فروعنا بالإضافة إلى موقع مصرفنا الرسمي والتي يتم بحث موضوع الشكوى بعناية والرد كتابيا على العميل خلال 15 يوم عمل.



وفي ختام حديثه، أكد مقامس: «نتعامل في البنك الأهلي الكويتي بجدية مع جميع الشكاوى، وقد اتخذ البنك الإجراءات اللازمة لضمان معرفة العملاء بحقوقهم وواجباتهم المصرفية».