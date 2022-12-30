

مفرح الشمري



استعرضت إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية دورتها البرامجية لعام 2023 والتي مدتها 3 أشهر (يناير وفبراير ومارس) الأربعاء الماضي في ديوانية وزارة الإعلام، وذلك تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع، ومدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن ابا ذراع الظفيري وعدد من المسؤولين والعاملين في الإذاعة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للإدارة والتي جاءت وفق الاستراتيجية العامة لوزارة الإعلام 2021 - 2026، حيث حرصت إذاعة القرآن الكريم على تضمين برامج متوافقة مع الاستراتيجية العامة لوزارة الإعلام التي يحرص عليها وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتنفيذها من خلال برامج الإذاعة والتلفزيون.



وقد تضمنت الدورة عددا من البرامج اليومية المباشرة والتي عددها 4 برامج يومية تأتي في أوقات متفاوتة تتوافق مع رؤية إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية وهي «تباشير الصباح» و«مسيرة الخير» و«واحة المستمعين» و«طريق الإيمان»، بالإضافة إلى 3 برامج مباشرة أسبوعية وهي «مساحة للحوار» و«محراب الدعوة» و«اقرأ».



وخصصت إذاعة القرآن الكريم البرنامج التسجيلي «صروح قيمية» الذي مدته 30 دقيقة لتسليط الضوء على المرتكزات السبعة لرؤية كويت جديدة الخاصة في التنمية المستدامة، كما أدرجت إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية برنامج (لها) الذي يختص بالعنصر النسائي وشؤون المرأة لما لها من أهمية مجتمعية.



وعلى هامش إعلان دورة برامج إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية، أكد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع في تصريح صحافي بأهمية إذاعة القرآن الكريم لما لها من شريحة مستمعين كبيرة سواء في الكويت أو خارجها وحث الحضور من مشايخ وأكاديميين على طرح الأفكار التي تتوافق مع المتغيرات المجتمعية والثقافية وأن تكون ضمن رؤية استراتيجية وزارة الإعلام التي تتوافق مع روية كويت جديدة.



من جهته، شكر مدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن أبا ذراع الظفيري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع والحضور آملا منهم الحرص على اختيار المواضيع التي تخدم المستمعين.