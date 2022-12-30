يعقوب العوضي



يسابق اتحاد كرة اليد الزمن لتجهيز ميدان التدريبات اليومية في مركز الشهيد فهد الأحمد بمقره في الدعية، وذلك لإعداد المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، والذي سيشارك في تصفيات آسيا لبطولة كأس العالم 2024 المقرر إقامتها مارس المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.



وكان الاتحاد قد كشف عن قائمة اللاعبين الذين ضمهم المنتخب الأول بقيادة المدير الفني الوطني إسماعيل عبدالقدوس والمدرب مساعد الرندي.



ومن المقرر أن تنطلق تدريبات المنتخب في 10 يناير المقبل وتتجه النية لدى الاتحاد لإقامة معسكر تدريبي خارجي في تايلند يستمر لمدة 10 أيام في فبراير المقبل يخوض من خلاله عدة مباريات ودية تجريبية للوقوف على المستوى الفني العام للفريق



وفي هذا الإطار، أكد عبدالقدوس أن المنتخب الحالي يملك 3 لاعبين ملمين بكرة اليد الشاطئية، وسبق لهم ممارستها وهم: علي أشكناني ومشاري العتيبي ومشاري النوبي، بينما البقية عليهم الاجتهاد والتدريب للوصول إلى المستوى المطلوب من الخبرة اللازمة للمشاركة في البطولات الرسمية.

وقال: «باب ضم اللاعبين ما زال مفتوحا ونسعى إلى بناء منتخب شواطئ خاص لا علاقة له بكرة اليد العادية والهدف من ذلك يتلخص في عدم تعارض أوقات التدريبات اليومية والمباريات مع فعاليات فرق اليد العادية».

وتابع عبدالقدوس: بعض الدول المشاركة في البطولة سبق لها الاستعداد وتملك بطولات محلية ومعتادة على المشاركة في البطولات المختلفة منها إيران، الهند والصين وكوريا الجنوبية، ولكن ذلك لا يعني أننا سنذهب للمشاركة فقط علينا مضاعفة الجهود والوقوف على الجوانب الفنية والتكتيكية وشرح القوانين ورفع الوعي الفني لدى اللاعبين وتجهيزهم بدنيا وذهنيا فهدفنا رفع اسم وعلم الكويت في المحفل الدولي المنتظر.