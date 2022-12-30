الخالد: تعاون مختلف الجهات من شأنه تجنيب وتقليل الأضرار الناتجة عن الحوادث

الحكومة لن تألو جهداً في تأمين كل الدعم لتوفير كل المعدات والأدوات لمواجهة الكوارث

المكراد: الدولة توفر إمكانات بشرية مدربة ومادية كبيرة لاحتواء أي حادث طبيعي أو بشري

التمرين يهدف إلى التعاون المتكامل بين الجهات المعنية وسرعة التحرك للتعامل مع الأزمات



منصور السلطان



تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد نفذت قوة الإطفاء العام صباح امس فعاليات تمرين «شامل 8» في منطقة عريفجان بمشاركة 33 جهة حكومية عسكرية ومدنية ونفطية.



حضر فعاليات التمرين الوزراء ورئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة والمحافظون وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.



وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد في تصريح عقب التمرين عن بالغ سعادته بوجوده في الميدان الذي تقام فيه تمارين «شامل»، مثمنا ما شاهده من تعاون وتنسيق بين الجهات المشاركة سواء الحكومية أو غير الحكومية.



وقال الوزير الخالد إن التنسيق بين تلك الجهات كان في أعلى مراحله وفي كيفية التصرف كفريق عمل واحد حال وقوع أي نوع من أنواع الكوارث أو الحوادث والتعامل معها بحرفية على أرض الواقع، مضيفا أن هذا التنسيق والتعاون من مختلف الجهات من شأنه تجنيب وتقليل الأضرار.



وأشاد الخالد بالخطط الموضوعة والسيناريوهات المعدة في التمرين والتي تشمل كل أنواع الكوارث والحوادث وكيفية التعامل معها، مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهدا في تأمين كل الدعم لإقامة مثل هذه التمارين والتدريبات وتوفير كل المعدات والأدوات التي تساعد تلك الجهات على القيام بعملها.



رفع الجاهزية



من جانبه، أكد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد أن تمرين «شامل 8» يهدف الى رفع جاهزية جميع جهات الدولة الحكومية والأهلية لمواجهة أي أزمات أو كوارث طبيعية أو بشرية تحت قيادة مشتركة قادرة على التصدي والتفاعل بأحدث الطرق والأساليب والإمكانات.



وأكد الفريق المكراد أن ما توفره الدولة من إمكانات بشرية مدربة ومادية كبيرة تشمل الآليات والمعدات المتطورة لجميع جهات الدولة كفيلة بالتعامل واحتواء أي حادث أو كارثة سواء طبيعية أو بشرية.



وقال الفريق المكراد إن تمرين «شامل 8» جاء تحت عنوان «إدارة الازمات تحت قيادة تنسيقية مشتركة»، ويهدف الى التعامل المتكامل بين الجهات المعنية بسرعة التحرك للتعامل مع الكوارث والأزمات والحوادث.



وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمهارات بين الجهات المعنية العسكرية والمدنية والنفطية في التعامل مع الكوارث بأنواعها ليكون مرجعا ومنهجا لإجراءات هذه الجهات أثناء تعاملها مع الكوارث وإدارة مخاطرها.