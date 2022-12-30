دارين العلي



شاركت الهيئة العامة للبيئة في فعالية رصد طيور الفلامنغو التي نظمت في المنطقة الحرة من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفريق عدسة البيئة بحضور نائب المدير العام للشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان.



وقال الزيدان في تصريح لـ «الأنباء»: في الموسم الحالي يكثر وجود طائر الفلامنغو على شواطئ الكويت وتحديدا في جون الصليبخات وسواحل الجهراء.



وأوضح ان هذه الطيور متواجدة طوال السنة لكن ظهورها أكثر شيوعا طوال فترة الشتاء وتتواجد بأسراب يصل عددها الى ما يقارب 3000 طائر، مشيرا الى أن ما يهدد وجودها هو الصيد الجائر والشباك المهملة والتلوث البحري.



ولفت إلى ان مشاركة الهيئة في الفعالية تهدف الى توعية العامة بمعلومات بخصوص هذا الطائر الزائر وأهمية المحافظة عليه والمهددات التي تهدد وجودها.



وقال انه حاليا يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الدرون لرصد وتوثيق هذه الطيور ولفت إلى ان النحام الأكبر هو الاسم العلمي: Phoenicopterus roseus (بالإنجليزية: Greater Flamingo)‏، هو طائر ينتمي إلى نحام وردي (فصيلة: Phoenicopteridae)، طائر وردي اللون يسمى بالنحام الكبير أو الفلامنغو. وأوضح ان معدل طول الطائر يصل الى 130سم وعرضه 155سم، ويتميز لون الريش عندما يكون يافعا يميل الى اللون الرمادي الداكن، وعند نضوجه يصبح لون الريش ورديا، وذلك بسبب الصبغات الموجودة في نظامها الغذائي الذي تتغذى عليه طيور الفلامنغو مثل الطحالب والقشريات التي تتسبب في تغير لون الريش.