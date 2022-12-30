وجه النائب د. محمد المهان 3 أسئلة إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن دور وزارة الداخلية في مكافحة انتشار المخدرات ومنع تسريبها إلى البلاد، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، عن خطة الوزارة لإنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن دور وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في مكافحة انتشار تعاطي المخدرات بين أبنائنا الطلبة.



ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال إلى النائب الأول ووزير الداخلية: بعد أن قرعت الجرائم الخطيرة والدخيلة على المجتمع الكويتي أجراس الخطر لتزايدها من ناحية، وتغير أنماط ارتكابها من ناحية أخرى، حذرت مصادر أمنية وقانونية من أن جرائم القتل والسلوك العدواني والسرقات كان من سببها إدمان المخدرات. ولقد أصبحت الكويت مستهدفة من مافيا جلب وتهريب المواد المخدرة أكثر من أي وقت مضى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما دور وزارة الداخلية في مكافحة انتشار المخدرات ومنع تسريبها إلى البلاد؟



2 ـ ما نسبة المواطنين والوافدين والمقيمين في قضايا الاتجار أو التعاطي من 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 ـ ما السبب الرئيس في ظاهرة انتشار المخدرات؟ وما الإجراءات المتخذة للقضاء على جذور هذه الظاهرة بعد تحديد سببها؟



4 ـ ما الحل الجذري الحاسم لدرء هذه السموم عن المجتمع ووقايته من شرورها؟



5 ـ كشف بعدد قضايا المخدرات والخمور خلال السنوات العشر الأخيرة، مع بيان النشاط الذي كان محورا للاتهام في هذه القضايا من (جلب ـ تصنيع ـ اتجار ـ ترويج ـ تعاط.. إلخ).



6 ـ هل لدى الوزارة خطة لإنشاء مراكز توعوية وثقافية للقضاء على هذه الآفة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



سؤال إلى وزير الصحة



إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض في البلاد، وعلى الدولة الاستثمار في هذا المستقبل، كما عليها وعلى منظمات المجتمع المدني، والمدارس والجامعات والأندية الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التدخل لمواجهة تعاطي المخدرات هذا الخطر الجسيم الذين يهدد المجتمع، خصوصا أن نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة بمختلف أنواعها تتزايد.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما دور الوزارة في مكافحة انتشار تعاطي المخدرات بين أبنائنا الطلبة؟



2 ـ هل لدى الوزارة خطة لإنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات؟



سؤال إلى وزير التربية



نظرا لأن الإدمان يتفشى في أوساط المراهقين، وتشكل المخدرات الكيميائية الجديدة تحديا كبيرا لخطورتها، وهذا الخطر الداهم يتطلب خطة متكاملة بمشاركة جميع جهات الدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ـ ما دور وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في مكافحة انتشار تعاطي المخدرات بين أبنائنا الطلبة؟