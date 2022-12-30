أطلق المسلحون الأكراد أمس عملية عسكرية ضد عناصر تنظيم «داعش» بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.



وأطلقت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد على حملتها الأمنية اسم «صاعقة الجزيرة»، تزامنا مع حالة طوارئ وحظر للتجوال لايزالان مستمرين منذ أيام في مدينة الرقة عقب هجوم للتنظيم على سجن فيه عناصر من التنظيم، أسفر عن مقتل ستة عناصر من «قسد» وفرار عدد من السجناء. وبحسب الإعلان الصادر عبر موقع «قسد» الرسمي، فإن الحملة جاءت عقب تصعيد التنظيم من هجماته في المنطقة.



ولم يؤكد التحالف الدولي في الحال مشاركته في العملية.