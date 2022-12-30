بشرى شعبان - أسامة أبوالسعود - عبدالعزيز الفضلي





شهد آخر يوم دوام في عام 2022 أمس تقديم عدد من القياديين في مختلف الجهات والهيئات الحكومية استقالاتهم.

ففي وزارة العدل أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد قرارا بقبول استقالة وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل من منصبه.

وفي «أمانة الأوقاف» أصدر الماجد أيضا قرارين وزاريين بقبول استقالة صقر السجاري الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة، وقبول استقالة منصور الصقعبي نائب الأمين العام للمصارف الوقفية بدرجة وكيل وزارة مساعد. أما في وزارة التربية، فقدم الوكيل المساعد للقطاع المالي يوسف النجار استقالته اعتبارا من 26 يناير المقبل، مختتما بذلك مشوار عمل في الوزارة استمر لنحو 8 سنوات كان فيها مثالا للقيادي المخلص في عمله ولخدمة المنظومة التربوية، ونال فيها احترام ومحبة جميع من عمل معه، ويعتبر النجار سابع وكيل في وزارة التربية يقدم استقالته خلال الأشهر الأربعة الماضية.

كما شهدت الهيئة العامة للقوى العاملة تقديم مديرها العام بالتكليف ونائب المدير العام لقطاع حماية العمالة د.مبارك العازمي استقالته أمس إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

وقال العازمي عقب تقديم كتاب الاستقالة أمس، إن الجهود التي يبذلها وزير الداخلية وكوادر الهيئة في متابعة ملفات القوى العاملة بالبلاد كبيرة ومتميزة، مثنيا على ما قدمه الخالد لدعم مسيرة الهيئة، وداعيا الله أن يكلل خطواته بالتوفيق والسداد وتحقيق ما يطمح إليه خلال الفترة المقبلة لصالح الوطن وأبنائه. وأضاف: كان العاملون في الهيئة سندا حقيقيا لي طوال فترة عملي، كما قاموا بجهود استثنائية خلال جائحة كورونا ومستمرون حاليا في تنفيذ الخطط الرامية لتعديل التركيبة السكانية وتعديل سلبيات سوق العمل.

كما قدمت نائبة المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري أمس استقالتها أيضا.

كما أعلن نائب المدير العام لقطاع العمالة الوافدة ونائب المدير العام للعمالة الوطنية بالإنابة سلطان الشعلاني عن تقديم استقالته، متمنيا لجميع موظفي الهيئة المزيد من التطوير والتميز في خدمة الكويت.