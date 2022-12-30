مفرح الشمري



أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري قرارا بقبول استقالة الأمين العام المساعد بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري اعتبارا من نهاية الخميس 29 الجاري. وكان د.الأنصاري قد خط رسالة عرفان وداعية الى الأمناء العامين المساعدين وأصحاب الوظائف الإشرافية وجميع العاملين في المجلس أكد فيها أنه وفي وقت انتهاء مهمته المهنية التي كلف بها طوال السنوات الخمس الماضية عمل خلالها بما يتطلبه الواجب ويستشعره الضمير تجاه المؤسسة الأولى الراعية للثقافة في الكويت.



وقال: أغادركم من الوظيفة وأبقى على صلة مع جمع ملأوا حياتي وعالمي سرورا وبهجة وأعانوني في واجباتي اليومية بقطاع الثقافة، ولاحقا أثناء تكليفي وتشريفي بقيادة الأمانة العامة للمجلس لشهور مضت كنت خلالها قد استشعرت أهمية هذه المؤسسة بالنسبة لوطننا الحبيب الكويت.