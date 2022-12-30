أعلنت الذراع الإدارية في مجلس النواب الأميركي حظر تطبيق الفيديو الصيني الشهير تيك توك (TikTok) من جميع الأجهزة التي يديرها مجلس النواب، قبيل قانون يدخل حيز التنفيذ لحظر التطبيق من جميع أجهزة الإدارة الأميركية الرسمية.



وقال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، في رسالة أرسلها إلى جميع النواب والموظفين، إن التطبيق يعتبر «عالي الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية»، ويجب حذفه من جميع الأجهزة التي يديرها مجلس النواب.



وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، بأن القاعدة الجديدة تأتي في أعقاب سلسلة من التحركات من أجهزة الإدارة الأميركية لحظر تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس (ByteDance) في بكين، من الأجهزة الحكومية.



وحتى الأسبوع الماضي حظرت 19 ولاية التطبيق جزئيا على الأقل من الأجهزة التي تديرها الدولة بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق لتتبع الأميركيين ومراقبة المحتوى.