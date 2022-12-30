ضمن جهود مساعدة المحتاجين داخل الكويت لتخفيف الأعباء عنهم في فصل الشتاء تم توزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة بعدة مناطق بهدف حمايتهم من البرد القارس، وتسهيل عملهم والوقوف إلى جوارهم، إلى جانب تعزيز روح التراحم والتعاون والتكافل الاجتماعي مع تلك الفئة المحتاجة.



وأشار مدير جمعية تراحم عبدالحميد الدوسري الى ان الحقيبة الشتوية الموزعة على العمالة تضمنت «الجاكيت والشال والقفازات» التي تخفف برد الشتاء عنهم بحكم عملهم في أماكن مفتوحة، لافتا الى ان هذه اللفتة تأتي لمساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الحاجات داخل الكويت، انطلاقًا من مبادئ شريعتنا الإسلامية التي تحث على إحياء روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتقوية روابط المحبة بينهم في شتى بقاع الأرض، كذلك تفعيل دور المسلم تجاه أخيه المسلم، والسعي في قضاء حوائجه، مشددا على ضرورة استمرار هذه الحملات، لاسيما فيما يخص هذه الفئة التي تشتد حاجتها للدعم والمساعدة، وتحتاج لكل ما يحميهم من البرد القارس.



وشكر الدوسري المتبرعين على دعمهم لجهود الجمعية ومشاريعها الخيرية، بصورة دائمة ومستمرة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعل هذه التبرعات في موازين حسناتهم.