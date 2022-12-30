القاهرة ـ خديجة حمودة



قامت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة من اكتشاف وتدمير (160) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بإجمالي مساحة (173) فدانا بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية.



يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.



كما أسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة حيث تم ضبط (34) طنا من نبات البانجو الجاف، و(52) طنا من نبات البانجو المطحون، و(100) كيلو غرام من بذور البانجو، كما تم ضبط (1150) من بذور الخشخاش المخدر، و(2200) كيلو غرام من الهيدرو الجاف و(130) كيلو غراما من الحشيش المفروم، و(500) كيلو غرام من بودرة الحشيش، كما تم ضبط (4) مصانع للحشيش بمشتملاته ومكبس للحشيش، كما تم العثور على (41) طلقة من الذخائر مختلفة الأعيرة.



هذا، وتواصل قوات حرس الحدود جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.