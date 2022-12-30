بيروت ـ أحمد عزالدين



أكد المتحدث باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اندريا تيننتي أن هذه القوات نجحت في مهمتها بتوفير الاستقرار، مشددا على أن ما تعرض له الجنود الأيرلنديون جريمة بحق من جاء لمساعدة لبنان.



وكانت التحقيقات اللبنانية ـ الدولية كشفت بعض الحقائق، وقد سلم حزب الله عددا من المشتبه في تورطهم للأجهزة الأمنية.



وقال تيننتي إن عدم وجود صراع هو بحد ذاته علامة على نجاح البعثة والقوات المسلحة اللبنانية والناس الذين يعيشون في المنطقة.



وأبدى، في حديث إلى «صوت كل لبنان»، أسفه لتعكر فترة الاستقرار بسبب الحادث المأساوي الذي تعرضت له الكتيبة الايرلندية، ووصفه بالجريمة بحق جنود حفظ السلام الذين أتوا من دول بعيدة لدعم الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار، رافضا الخوض في تفاصيل التحقيق الذي تجريه «اليونيفيل» لحماية نزاهتها، آملا في الوصول إلى نتائج، ومحاسبة المرتكبين، وإنصاف الجندي الايرلندي شون روني وعائلته.



وأضاف تيننتي أن الأخطار والصعاب تفاقمت بسبب حملات التضليل المتعمدة ضد البعثة، والتي تضلل الناس وتشوش على ولايتنا وأنشطتنا وأهدافنا في الجنوب اللبناني، قائلا: على الرغم من هذا الحادث المروع، لايزال حفظة السلام التابعون لـ «اليونيفيل» يتمتعون بعلاقات قوية مع المجتمعات المحلية والناس في جميع أنحاء منطقة العمليات، ونبقى ملتزمين كما هو الحال دائما بتنفيذ ولايتنا بشكل مستقل وحيادي للحفاظ على الاستقرار والأمن لصالح جميع الذين يعيشون في الجنوب وعلى طول الخط الأزرق.



وأبدى تيننتي ارتياحه إلى النتيجة الإيجابية والسلمية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، التي من شأنها أن تفيد من الناحية الاقتصادية الناس الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق وتقلل من احتمال نشوب نزاع، وقال: نحن نواصل العمل مع لبنان وإسرائيل لتقليل التوترات واحتمالية وقوع حوادث في البر والبحر يمكن أن تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر.



وطمأن المتحدث باسم «اليونيفيل» إلى أن جنود حفظ السلام يعملون بجد لدعم الاستقرار والأمن، وقال إن وحداتنا تقف إلى جانب الناس، ولهذا السبب ندعم سكان المنطقة بنشاط، وتظل «اليونيفيل» مستقلة ومحايدة، وستواصل العمل من أجل حياة أفضل للناس الذين يعيشون على جانبي الخط الأزرق.



وختم بالتشديد على أنه مهما كانت التحديات التي نواجهها، فإننا نظل ملتزمين بدعم السلطات اللبنانية وتنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701.











