

بشرى شعبان



ضمن حملة التوعية التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام بنشر فلاشات توعوية عبر مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية الالتزام بتطبيق قانون العمل والقرارات المنظمة لسوق العمل.



وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن تعمد صاحب العمل عدم تسليم العمالة المستقدمة أو المستخدمة مهام الأعمال الصادر بها أذونات العمل من الهيئة تعرضه لعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بالعقوبتين معا ان لم يكن هناك عقوبة أشد.