بيروت - منصور شعبان



تكرر الاعتداء على قناة "الجديد"، ليل اول من امس، للمرة الثالثة في غضون أربعة ايام، وعقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي مؤتمراً صحفياً أبدى الإصرار على التحقيق في الاعتداء، على أثر موجة الاستنكارات التي أعقبت الحلقة التلفزيونية لبرنامج "فشة خلق" لمعدّته ومقدمته داليا أحمد وتخلّلها ما اعتُبر إساءة للمرأة الجنوبية.



وقال مولوي إن "التحقيق جدّي بقضية الاعتداءات على قناة "الجديد" ومصرّون للوصول الى الحقيقة".



وأعلن مولوي أنه "تم وضع كاميرات مراقبة على جسر الكولا ضمن الإجراءات الأمنية لحماية مبنى قناة الجديد"، وأضاف: "سنقوم بتشديد الاجراءات ولن نترك هذه القضية".



وعثر، أمس، على عدد من رصاصات فارغة فوق جسر الكولا، المقابل لمبنى قناة “الجديد” في محلة وطى المصيطبة، للمرة الثالثة في غضون 4 أيام.



وكان قد سمع صوت إطلاق نار بشكل كثيف في محيط القناة، فيما كشفت القوى الأمنية التي تحرس المبنى منذ أيام ، عن إصابة المبنى بعدد من الأعيرة النارية، بعدما عمد الفاعل على إطلاق النار بشكل مباشر، واقتصرت الأضرار على الماديات.