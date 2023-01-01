250 ألف طلب يسجل في الكويت يومياً.. يزيد 40% خلال العطلات



باهي أحمد



قدرت مصادر مطلعة في قطاع توصيل طلبات المطاعم أن يشهد السوق الكويتي أكثر من 1.4 مليون طلب توصيل طعام خلال عطلة رأس السنة، مدفوعة بارتفاع الطلب على خدمة توصيل الطلبات خلال العطلات والتي تتزامن فيها هذه المرة عطلة نهاية الأسبوع مع عطلة رأس السنة.



وأشارت المصادر لـ «الأنباء» الى أن عمليات التوصيل تكون بمعدلات معتدلة خلال أيام الأسبوع، إذ تبلغ ما متوسطه نحو 250 ألف عملية توصيل يوميا، بينما تشهد عمليات التوصيل خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع بدءا من يوم الخميس حتى نهاية أعمال يوم السبت زيادة في حجم عمليات التوصيل اليومية بنسبة تصل إلى 40% ما يرفع عدد عمليات التوصيل بواقع 100 ألف عملية لتصل إلى 350 ألف عملية توصيل عن كل يوم من الأيام المذكورة.