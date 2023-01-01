بيروت: أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مؤتمر صحفي تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة في لبنان، والتي بموجبها جرت حماية 350 كنيسة بعد انتشار 519 ضابطاً من مختلف الرتب العسكرية على الأرض و7700 عنصراً و433 دورية حفظوا الأمن والنّظام ليلة العام الجديد 2023.



وتمتدهذه الخطّة الأمنية إلى ما بعد ظهر الأحد الأول من يناير، أول أيام السنة الجديدة.



ولفتت الإجراءات المتخذة بشأن عاقري الكحول أن بعض من اوقفوا عند الحواجز الأمنية، طلب منهم أن يقفوا على رجل واحدة للتأكد مما إذا كانوا مخمورين، على اعتبار أنه في هذه الحالة، أن المخمور سيفقد توازنه ويسقط ارضاً، ناهيك عن فحص اللعاب. كما اتخذ اجراءاً شديداً بمعاقبة مطلقي الأعيرة النارية، عشوائياً، في الهواء، وقد دعا المولوي المواطنين ان "يدركوا خطورة إطلاق النّار العشوائي؛ فهذه جريمة عقوبتها مشدّدة".