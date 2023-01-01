مع مطلع العام الجديد 2023 صدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، كتاب جديد بعنوان " إدارة التحول الرقمي دليل عربي مفاهيمي/إجرائي للتحول من الإدارة الإلكترونية إلى الإدارة الرقمية" للدكتور أحمد السيد الدقن.

وقال الدكتور الدقن، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية العلوم الإدارية- أكاديمية السادات، في حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، حول فكرة الكتاب "إن التحول الرقمي أصبح الشغل الشاغل لدى مختلف المؤسسات العامة والخاصة في العديد من الدول العربية بوصفه قاطرة لبناء المؤسسسات الحديثة والدولة الحديثة وإدارة التنمية والتقدم.

وبرغم المحاولات الكبيرة للتحول الرقمي في العديد من المؤسسات العامة والخاصة على مستوى الوطن العربي، يمكن القول بأن أغلب هذه المحاولات لم تؤت ثمارها التامة على الوجه المنشود، وبرغم كثرة الكتابات العلمية عن التحول الرقمي والإدارة الرقمية، إلا أنه يمكن القول بأن العديد من هذه الكتابات لم تقدم بلورة علمية/ عملية دقيقة لإدارة التحول الرقمي وعمليات التحول من الإدارة الإلكترونية إلى الإدارة الرقمية".

وأضاف: "يمكن الدفع بوجود خلط بين التحول الإلكتروني والتحول الرقمي من جهة وبين الإدارة الإلكترونية والإدارة الرقمية من جهة أخرى؛ مما أدي إلى شيوع بعض المفاهيم والاستنتاجات غير الدقيقة في العديد من هذه من المحاولات والكتابات، كما تمت ملاحظته؛ الأمر الذي دفعني إلى إعداد هذا الكتاب، ومن أبرز هذه المفاهيم والاستنتاجات غير الدقيقة أن التحول الرقمي عملية تقنية تكنولوجية بالأساس، وأن التحول الرقمي مرادف للتحول الإلكتروني، وأن التحول الرقمي يعني ميكنة الأعمال والخدمات، وأن التحول الرقمي يعني تعزيز نظم المعلومات، وأن الإدارة الرقمية مرادف للإدارة الإلكترونية".

وأوضح الدكتور الدقن، خبير الإصلاح الإداري وعضو الجمعية الأمريكية للإدارة العامة ASPA ، أنه بسبب هذا الخلط بين التحول الرقمي والتحول الإلكتروني وبسبب هذه المفاهيم والاستنتاجات غير الدقيقة؛ جاء إصدار هذا الكتاب الذي يهدف إلى التأصيل العلمي المفاهيمي لكل من التحول الرقمي والإدارة الرقمية وتقديم أطر قيمية وإجرائية للتحول الرقمي والإدارة الرقمية.

وأكد لـ (د.ب.أ)، أنه " يمكن القول بأن هذا الكتاب جاء بالاستناد إلى دراسات علمية مُحكمة منشورة في دوريات علمية مصرية وعربية لي عبر خمس سنوات، ولكن بعد حذف كل ما يرتبط بخصوصية الإدارة العامة وإجراء بعض الإضافات؛ ليكون الكتاب مرشدا للإدارة العربية -بشقيها الإدارة العامة وإدارة الأعمال- إلى الوصول إلى أطر مفاهيمية وإجرائية لإدارة التحول الرقمي والتحول من الإدارة الإلكترونية إلى الإدارة الرقمية، بما قد يجعل هذا الكتاب دليلاً مفاهيميًا وإجرائيًا للأكاديميين والمهنيين لإعداد وتنفيذ خطط التحول الرقمي والوصول إلى الإدارة الرقمية".