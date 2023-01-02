

أكدت جمعية الهلال الأحمر أن الكويت تولي العمل الإنساني والإغاثي كل دعم ورعاية وأصبحت تحتل موقع الريادة في خريطة العمل الإنساني العالمي.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في «الهلال الأحمر» خالد الزيد، في مؤتمر صحافي عقب تكريم الجمعية من قبل مستشفى «اروس لايف ستايل» النيبالي لإجرائها عمليات جراحية للمحتاجين في نيبال، إن الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الإنساني «فهي دائما سباقة في نجدة المحتاجين دون تمييز بين دين أو عرق أو لون مما جعلها مركزا للعمل الإنساني».



وأضاف الزيد أن الجمعية استطاعت الوصول إلى مناطق متعددة في كل أرجاء المعمورة وقدمت نموذجا للعطاء الإنساني غير المحدود وأرست نهجا متفردا في تقديم العون والإغاثة والتعليم والصحة لمستحقيها دون تمييز.



وذكر أن الجمعية مستمرة في وضع بصماتها ومعالمها الإنسانية وحرصها الدائم على الرقي والتحديث لمشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنشائية والتنموية والطبية والتعليمية عاما بعد آخر بهدف خدمة الإنسان وتوفير متطلبات المعيشة والحياة الكريمة له.



وأعرب الزيد عن بالغ الشكر للمتبرعين من أهل الكويت لدعم جهود الجمعية في علاج المرضى في نيبال، مثمنا الدعم المستمر من المتبرعين.