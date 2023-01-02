السليم: نتمنى أن ترى أكاديمية الكويت للفنون النور قريباً لتقديم إنتاج أكثر تنوعاً وغزارة

الصراف : أهمية كبيرة لمعارض الفنون في إبراز مهارات الطلاب و مواهبهم



ندى أبونصر



افتتح عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.راجح المطيري المعرض الفني للأعمال الطلابية



واشتمل المعرض على عروض الأزياء المسرحية، ومعروضات الطلاب من التصميمات وقطع الديكور التنفيذية، بالإضافة إلى نتاج ورشة الأقنعة، وذلك بحضور وإقبال كبير من الشخصيات العامة، وكوكبة من فناني الكويت، وأولياء أمور الطلاب.



ويعد هذا المعرض من أضخم المعارض الفنية التي أقامها المعهد، من حيث عدد الأعمال الطلابية، حيث غطت هذه الأعمال ساحة المعهد بأكمله، بالإضافة إلى قاعة الأقنعة، وقاعة الأزياء المسرحية.



وأكد المطيري خلال حفل الافتتاح أنه سعيد جدا بإقامة هذا المعرض الذي شاركت فيه الفرق الأربعة من قسم الديكور، ومشاركة قسم التلفزيون والأزياء والتصاميم التلفزيونية، مضيفا ان إدارة المعهد فعلت دور مشاركة الأقسام العلمية الأربعة في خطة عمل 2022/2023 من خلال دعم الشباب والطلبة لإظهار عروضهم خارج القاعات الدراسية ليشاهدها الجميع، ولكي تكون لديهم القدرة على مواجهة الجمهور وشرح أعمالهم لهم.



وأضاف انه قبل شهرين شارك قسم التمثيل والإخراج في عروض مسرحية محليا وخارجيا، وحازت رضا الجمهور، و قسم الديكور يشارك بورشة للأقنعة تشرف عليها د.رواء المنيع، وشارك فيها عدد كبير من الطلبة، والأسبوع المقبل قسم النقد سيكون له مشاركة في مؤتمرات وندوات، وقسم التلفزيون أيضا سيكون له أفلام تلفزيونية، مشددا على دور المعهد العالي للفنون المسرحية في هذه الأعمال، ومشاركة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، موجها الشكر لجميع القائمين على المعرض لجهودهم المميزة.



بدوره، قال رئيس قسم التلفزيون في المعهد العالي للفنون المسرحية د.محمد الزنكوي إن القسم شارك في المعرض وتم تقديم إنتاج ومجهود الطلبة في عروض جميلة ومميزة جدا، مضيفا أنه يعد رسالة لأولياء الأمور لرؤية أعمال أبنائهم ومواهبهم ويفتخرون بها.



من جهتها، قالت د.منى التميمي من قسم الديكور إن المعرض لهذا العام ضم جميع الفرق في قسم الديكور، وعرض نتاج الطلبة ومجهودهم وأعمالهم الفنية، كما كانت عروض طلبة قسم التلفزيون مميزة جدا رغم أنها خارج تخصصهم، ونحن نشجع كثيرا مثل هذه المعارض ومشاركة الطلبة على طرح أفكارهم وعرض مواهبهم، ونفتخر بهذه الأعمال التي قاموا بها والتي من الممكن أن يتم تبنيها لأعمال مميزة وهادفة.



من جهته، قال د.فهد السليم إن هذه الفعاليات جميلة ومهمة جدا للطالب للمشاركة في معارض محلية وإقليمية وعالمية، مؤكدا أن المعرض من أهم الأنشطة التي ينظمها المعهد، إضافة إلى المهرجان الأكاديمي الخاص بالطلبة.



وأردف أن هذه المعارض تعطي الطالب ثقة أكبر بنفسه من خلال الربط بين ما تلقاه ومواجهة الجمهور، متمنيا أن ترى أكاديمية الكويت للفنون النور قريبا، لأنه سينتج عنها العديد من الأقسام والتخصصات لعرض نتاج أكبر وأغزر لفئة الشباب الذين هم نجوم المستقبل، وأن المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت هو الوحيد من نوعه بالخليج، وكل المخرجات في المنطقة هي خريجة هذا المعهد وهذا فخر لنا.



من جانبه، قال د.عبدالله العابر من قسم التمثيل والإخراج، انه سعيد جدا بإقامة معرض قسم الديكور بالشكل الابداعي الذي هو نتاج مشترك بين الطلبة وهيئة التدريس. واستطرد: اليوم المعرض عكس حالة مجتمعية جميلة جدا من خلال حضور أولياء الأمور وشخصيات أخرى لرؤية المعرض، وهذه حالة جميلة تؤكد أهمية دور المعهد العالي للفنون المسرحية ويخلق حالة صحية بالنسبة للطلبة والأساتذة، وشكر عميد المعهد وقسم الديكور وجميع القائمين على المعرض الذين أتاحوا الفرصة للجميع في المشاركة.



وعلى هامش المعرض تقدم الفنان و المنسق الاعلامي الطالب حسين فاضل الصراف بالشكر إلى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.راجح المطيري ووزارة التعليم العالي وجميع القائمين على المعرض لإتاحة هذه الفرصة أمام الطلاب، وتحدث عن لوحة المصممة زينب الصراف وتصميمها الرائع في لوحتها التي تجسد قصة «انوبيس» من الحضارة الفرعونية.مشيرا الى اهمية مثل هذه المعارض في ابراز مهارات الطلاب ومواهبهم.