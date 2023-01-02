تعهد المستأجر بالتواجد في المحل بنسبة 70% من الدوام

حاضنات في «غرب عبدالله المبارك» و«صباح الأحمد السكنية»

عقد الانتفاع 6 أشهر قابلة للتجديد لمدد لا تتجاوز 3 سنوات

اختيار المنتفعين عبر اللجنة المشكلة لاعتماد المبادرين

بشرى شعبان

كشفت مديرة ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية سارة الدوسري عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات المنتفعين لإيجار محلات في «بوتيك 33»، مشيرة الى انه يضم 33 محلا مخصصة للمنتفعين من المساعدات. وأكدت الدوسري في لقاء خاص مع «الأنباء» ان المستفيدين من «بوتيك 33» كويتيون من متلقي المساعدات الاجتماعية، لافتة الى ان الانشطة محصورة في الاعمال اليدوية الفنية على ان يلتزم صاحب المشروع بالتواجد فيه بنسبة 70 ‎%‎ من الدوام المحدد من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، معلنة عن التوسع في انشاء حاضنات مشابهة والانطلاقة من غرب عبدالله المبارك ومدينة صباح الأحمد السكنية. ولفتت الى فصل ملف الأم عن الأبناء الايتام، مبينة ان تم تحديد حد اقصى في حالة النكبات بـ 3000 دينار للمنزل و1000 للدور و500 للشقة، مؤكدة معالجة قضايا المديونيات بالربط الآلي مع الجهات المعنية، وفيما يلي التفاصيل:

أعلنت وزارة الشؤون قبل عدة أيام عن البدء في تأجير محلات «بوتيك 33»، ما الجديد في هذا الأمر؟



٭ «بوتيك 33» هي حاضنة اعمال لتسويق منتجات المنتفعين من المساعدات الاجتماعية، والوزارة بجانب صرف المساعدات تعمل على تدريب المنتفعين من خلال برنامج «من كسب يدي» لاسيما القادرين على العمل والانجاز وذلك بالمشاركة مع الامانة العامة للاوقاف، حيث يتم تدريب المنتفعات والامانة تتكفل بتغطية التكلفة المادية، بينما تقوم الوزارة باختيار المدربين وتعلن عن الدورات وتسجل المنتفعات، وتم إنشاء «بوتيك 33» في منطقة السلام ويضم 33 محلا لعرض وبيع المنتوجات يتم تأجيرها للمنتفعين من المساعدات مقابل مبلغ رمزي.



هل التأجير للمنتفعين إجباري أم اختياري؟



٭ التأجير اختياري وهناك منتفعون تدربوا في مشروع «من كسب يدي» واختاروا اماكن اخرى لتنفيذ مشاريعهم، والتأجير متاح لجميع المنتفعين ولو لم يتلقوا التدريب في المشروع.





كيف يتم اختيار اصحاب المشاريع للانتقاع بمحلات «بوتيك 33»؟



٭ الاختيار يتم عبر لجنة اعتماد المبادرين بالوزارة برئاسة مدير ادارة الرعاية الاسرية وعضوية رئيس قسم مشروع «من كسب يدي» ورئيس قسم «بوتيك 33» وموظفين من قطاعي المالية والقانونية، بالإضافة الى ثلاث جهات خارجية هي الامانة العامة للاوقاف، والمعهد العربي للتخطيط وصندوق المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لمزيد من الحيادية في اختيار المنتفعين للتأجير، وتدرس اللجنة الطلبات وتحدد المشاريع المميزة، وفق الانتاجية والمقدم الاول لشخصين على نفس النشاط.



الأنشطة المسموحة



ماذا عن الأنشطة المسموح تواجدها في محلات «بوتيك33»؟



٭ جميع الانشطة اليدوية الفنية متاحة ولكن الخاصة بالمأكولات تستوجب ترخيصا خاصا، وايضا يكون هناك تنوع في الانشطة واللجنة تختار الانشطة المميزة للمنتفعين المتدربين من لديهم مهارة فنية وان يكون صاحب المشروع هو المنتج، وان يتواجد بنسبة 70% من اوقات الدوام المحدد من 10 صباحا الى 10 مساء داخل المحل.



هل من خطط للتوسع بافتتاح أفرع مماثلة في المناطق الاخرى؟



٭ بالطبع، التوسع إلى مناطق اخرى موجود ضمن خطة عمل الادارة، وذلك بتحديد مواقع في المناطق المختلفة، ونعمل على انشاء «مول» مشابه في مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة غرب عبدالله المبارك وهناك موقعان تابعان للادارة، حيث توجد في كل مدينة وحدتان للرعاية الاسرية، ونعمل على تحويل مبنى من الوحدتين الى حاضنة لمشاريع المنتفعين، وباشرنا المخاطبات للتنفيذ وننتظر الرد على الهيكل التنظيمي للمواقع وهي مسألة وقت للحصول على الموافقة واجراء التعديل على المبنى بما يخدم المشروع.



حدثينا عن «من كسب يدي» والجديد في المشروع؟



٭ انتهى المشروع من التدريب خلال الفصل الاول وحاليا في فترة الإجازة، والفصل الثاني على الارجح سيتم تأجيله الى بعد شهر رمضان المبارك.



المساعدات الاجتماعية



ماذا عن اضافة فئات جديدة للمستفيدين من المساعدات مثل ربات المنازل؟



٭ حتى الآن لا يوجد شيء في هذا الجانب، والفئات لم تتغير وهناك اسئلة واستفسارات حول مسألة ربات البيوت ولكن لم تدرج حتى الآن.



ما أبرز التعديلات على قرارات المساعدات؟



٭ حدث مؤخرا تعديل على بعض القرارات الخاصة بالمساعدات منها فصل ملف الايتام عن ملف الام الارملة، وفي حال كانت الام مطلقة قبل وفاة الاب تأخذ مساعدات مطلقة والابناء مساعدات الايتام، وتصرف للابناء بموافقة الوصي مع الحاضنة.



وتم ايضا إلغاء تجديد الاستمارة للمرضى المصابين بمرض غير قابل للشفاء فتصرف المساعدة دون تجديد دوري، كما تم تقنين صرف النكبات بما لا يتجاوز 3 آلاف ففي السابق كانت اللجنة تحدد قيمة مساعدة النكبة والآن اصبحت محددة في حال حدوث حريق كحد اقصى 3000 دينار للمنزل و1000 للدور و500 للشقة.



حدثينا عن مديونيات الإدارة وكيفية معالجتها؟



٭ جميع المديونيات التي ينظر فيها قديمة وتعالج بالربط الآلي الشامل مع الجهات المعنية.



ما أهم مشاريع ادارة الرعاية الأسرية الجديدة؟



٭ نعمل حاليا على استقبال طلبات التسجيل للاستفادة من محلات «بوتيك 33» ومشروع «من كسب يدي» يجهز لنشاط خاص بالاعياد الوطنية، بالاضافة للتحضير للفصل التدريبي الثاني، كما نعمل على مخاطبة الجمعيات التعاونية لتخصيص ركن خاص للمنتفعات من المساعدات.



ما الاشتراطات المطلوبة للاستفادة من «بوتيك 33»؟



٭ يشترط للتقدم بطلبات الانتفاع من خدمات الحاضنة ما يلي:



٭ أن يكون المبادر كويتي الجنسية.



٭ ألا يقل عمر المبادر عن 21 سنة عند تقديم طلب الانضمام للحاضنة للانتفاع من خدماتها.



٭ أن يكون المبادر ممن يتلقون المساعدات الاجتماعية وفقا لقانون المساعدات من غير العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.



٭ ألا يكون مسجلا في مراحل التعليم العام داخل أو خارج الكويت.



ما المستندات المطلوبة من المتقدمين للانتفاع بالمشروع؟



٭ على المتقدم بطلب الانتفاع من خدمات الحاضنة تقديم المستندات التالية:



٭ تعبئة نموذج طلب الانتفاع من الحاضنة.



٭ صورة من البطاقة المدنية.



٭ تقاضي المبادر مساعدة اجتماعية.



٭ عدم امتلاك المبادر رخصة تجارية.



٭ إقرار من قبل المبادر بأن جميع المستندات المرفقة بطلب الانتفاع من الحاضنة سليمة وصحيحة.



٭ إقرار من المبادر بالمشاركة في الفعاليات والبرامج التدريبية التي تنظمها الحاضنة والتي تقرها اللجنة المختصة حسب مصلحة العمل.



٭ تفويض الوزارة بإخلاء المحل في الحاضنة عند الإخلال بالشروط أو عند إنهاء المدة دون تحمل أدنى مسؤولية على الوزارة.



٭ شهادة صادرة من وزارة التربية تفيد بعدم تسجيل المتقدم في مراحل التعليم الإلزامي داخل أو خارج الكويت.



ما الذي يجب مراعاته عند تخصيص المحلات للمبادرين؟



٭ يراعى الآتي عن تخصيص المجلات للمنتفعين والمبادرين:



٭ الأولوية في الاختيار للأنشطة والمشروعات الفريدة والمميزة والابتكارية.



٭ مراعاة نوع النشاط أو المشروع وحجمه وعدد العاملين فيه وطبيعة العملية الإنتاجية وتبعاتها، مع مراعاة التنوع في النشاطات.



٭ التركيز على المشروعات والنشاطات المكملة لبعضها البعض.



٭ نوع النشاط الإنتاجي والمشروعات التجارية.



٭ عدد العاملين في المشروع من متلقي المساعدة والمنتفعين.



٭ التنوع في المشروعات الملبية لغالبية احتياجات الزوار.



٭ مستوى المعرفة والمهارة لدى مقدم الطلب وخبراته.



٭ الجدوى الاقتصادية.



٭ جدية مقدم الطلب وكفاءته.



٭ للجنة تخصيص بعض الأجنحة الموجودة في الحاضنة لنشاطات أو مشروعات معينة دون غيرها.



٭ مدة عقد الانتفاع من المحلات في الحاضنة 6 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموافقة اللجنة، على ألا تتجاوز 3 سنوات مع توافر الشروط.



٭ يحدد سعر الانتفاع بالمحل في الحاضنة بمبلغ وقدره 3.750 دينار للمتر المربع.



٭ ساعات العمل في الحاضنة من الساعة 10 ص الى 10م.



٭ تحديد المكان المخصص للمبادر وفق مخططات الحاضنة، وتعتمد المساحة المخصصة لكل نشاط أو مشروع من قبل اللجنة حسب نوع وحجم العمل وطبيعته.



٭ للمبادر تغيير المحل بموافقة اللجنة المختصة بشرط توافر المساحة المطلوبة.



٭ يجوز أن يشترك أكثر من مبادر في نشاط أو مشروع واحد شريطة أن تتوافر فيهم شروط الانتفاع الواردة في هذه اللائحة.



٭ يحظر على المبادر الجمع بين نشاطين أو محلين أو أكثر في الحاضنة أو تقديم أنشطة غير واردة في العقد.



٭ يلتزم المبادر باستغلال المحل بنفسه وعدم تأجيره بالباطن أو مشاركة الغير فيه دون الحصول على موافقة اللجنة أو التصرف به بأي شكل من الأشكال.



٭يحظر على المبادر استخدام المحل لعرض أو بيع منتجات ضارة أو مخالفة للقانون وغير واردة في عقد الانتفاع.



٭ يمنع على المبادر إجراء أي تمديدات أو هدم أو إزالة بناء وغيره إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من مشرف الحاصنة.



٭ يلتزم المبادر بالقيام بأعماله داخل الحاضنة المخصصة له وعدم استخدام المساحات الخارجية.



٭ على المبادر تقديم تقرير مالي ربع سنوي مفصل عن المبيعات والأرباح.



حالات عدم تجديد عقد الانتفاع



أوضـحــت الدوســـري الحالات التي يجوز فيها لمشرف الحاضنـــة رفـــع تقرير اللجنة الفنية بطلب فسخ أو عدم تجديد العقد



كالآتي:



٭ انتفاء أي من شروط الانتفاع الرئيسية الواردة في هذه اللائحة.



٭ إخلال المبادر بأنظمة الحاضنة وعدم التعاون مع الجهاز الإداري.



٭ عدم المحافظة على الشروط الصحية والبيئية.



٭ تكرار شكاوى المواطنين والجهاز الإداري.



٭ عدم تعاون المبادر مع مشرف الحاضنة والجهاز الإداري وعدم المشاركة في الفعاليات التسويقية أو التنموية التي تنفذها الحاضنة.



٭ انتفــــاء الجـــــدوى الاقتصادية للنشـــاط أو المشروع.



٭ أي أسباب أخرى تصب في المصلحة العامة للحاضنة أو المبـادريـــن الآخريـــن المنتفعين من الحاضنة.



٭ يحق للوزارة فسخ العقد الموقع أو إلغاؤه إذا أخل المبادر بأي من بنود العقد أو عند عدم تحقيق الشروط.