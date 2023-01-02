

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية «البيت» أن الشركة استكملت الاستحواذ على مشروعين عقاريين في قطاع الصناعات الخفيفة في الولايات المتحدة الأميركية بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون دولار، وبهذا تكون «البيت» قد استحوذت على عاشر مشروع عقاري لها والخامس خلال 2022 في هذا القطاع.

كما تم تسويق المشروع التاسع وشارفت الشركة على الانتهاء من تسويق المشروع العاشر على عملائها.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي - الاستثمار والصناديق ماضي طلال الخميس، إن الشركة تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام عشرة مشاريع عقارية بالولايات المتحدة بلغت قيمتها 170 مليون دولار خلال فترة قصيرة بلغت خمسة أعوام، ولولا توفيق الله ثم هذه الثقة لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز.



من جانبه، قال نائب رئيس أول - إدارة الثروات محمد أحمد الشايع إن المشروع التاسع سيقام على قطعة أرض في سمرفيل في منطقة شارلستون الكبرى بولاية كارولاينا الجنوبية مساحتها 12.1 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أميركي، بهدف تطويرها لتكون موقع تخزين خارجي صناعي.

وبالنسبة للمشروع الثاني، فقد أشار الشايع الى أنه سيقام على قطعة أرض في سولي رود في منطقة بالتيمور الكبرى بولاية ميريلاند مساحتها 15.8 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 19 مليون دولار بهدف تطويرها لتكون عقارا مجهزا للصناعات الخفيفة.



وختم الشايع بأن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، بحيث لا تتجاوز 3 سنوات وبعوائد مجزية، ونتوقع لهذا القطاع نموا كبيرا في المستقبل القريب نظرا لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد.