

رفضت الفنانة جنات الربط بين الزواج والنكد، مؤكدة أنها كزوجة «ليست نكدية» ولكنها تغضب مرة واحدة في العام، وقالت: «أنا مش زوجة نكدية خالص، بنكد مرة بس في السنة، وعرضت روشتة للتعامل في أي مشكلة بين الزوجين وهي الصبر، بمجرد ما نهدى على المشكلة يوم، الدنيا بتعدي».



وأما عن أمنيتها في 2023، فكشفت جنات خلال لقاء إذاعي معها: «نفسي تبقى سنة أحسن على مستوى العالم كله، وعلى مستوى شغلي هتبقى بالنسبة لي عودة قوية إن شاء الله».



وأضافت: «أستعد لطرح مجموعة من الأغاني المختلفة، وهتنزل الفترة الجاية ورا بعض، وأغنية «اللي بيني وبينك» كانت انطلاقتي في مصر، بس عملت قبلها أغنية (افهمني حبيبي) مع وليد سعد».



وتابعت: «أغنية «اللي بيني وبينك» بعد ما سجلتها كان فاضل على نزول ألبومي 6 شهور، واتفاجئت إنها اتسربت بصوت عمرو دياب، فالشركة أخدت قرار إن الأغنية تنزل فورا قبل الألبوم».



وعن رأيها في أغاني المهرجانات، قالت: «شكل المهرجانات موجود في المغرب من زمان من أيام الراي، ومفيش أي انسجام بين شكل الأغاني بتاعتي والراب، بس هحب جدا لو قدمت دويتو راب مع أي فنان».