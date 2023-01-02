استضاف ملتقى المنظمات المسرحية غير الربحية، الذي نظمه مسرح «كيف» في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، المخرج عبدالله عبدالرسول وعددا من المسرحيين العرب، لاستعراض تجاربهم فيما يخص دور المنظمات المسرحية غير الربحية في الوطن العربي.



وفي هذا الجانب، قال المخرج عبدالله عبدالرسول خلال مشاركته في جلسات الملتقى إن المنظمات المسرحية غير الربحية ومبادرات المسرحيين في الوطن العربي هي التي قادت تطور وحراك المشهد المسرحي العربي منذ نشأته، مشيدا بدور المنظمات المسرحية غير الربحية في الكويت، والمتمثلة في الفرق المسرحية الأهلية التي تأسست في ستينيات القرن الماضي، التي قادت ونهضت بالحركة المسرحية الكويتية، وكانت بمنزلة الحواضن للرواد والمبدعين المسرحيين الذين قادوا المشهد المسرحي طوال العقود الماضية.



وأضاف أن هذه الفرق المسرحية الأهلية وضعت لها النظام الأساسي والإداري والمالي والقانوني الذي حدد الغايات والاهداف لتأسيس هذا المنظمات المسرحية الأهلية، التي كانت الظهير الأساسي للإنتاج المسرحي الإبداعي.



وتطرق عبدالرسول خلال جلسات الملتقى حول مسارات العمل في المنظمات المسرحية غير الربحية، والتي تتمثل في وجود غايات أساسية تحدد عمل هذه المنظمة، ووجود أهداف تعمل من أجلها، وكذلك وجود الإدارة التي تشرف على هذه الأهداف للعمل على تحقيقها، متناولا الإطار والشكل القانوني لوجود هذه المنظمات غير الربحية، ومناقشة التمويل الذي يحرك عجلة العمل في تلك المنظمات المسرحية من خلال دعم الدولة لها حيث انها بحاجة الى المزيد من الدعم الحكومي أو من خلال الدعم المالي البديل لنشاط تلك المنظمات والذي يتمثل بالجانب الاستثماري للقطاع المسرحي الابداعي.



وشدد عبدالرسول على ضرورة وأهمية أن توجد في المنظمات المسرحية غير الربحية شبكة علاقات مسرحية وتسويقية تعمل على الانتشار والتعريف بدور المنظمة المسرحية في المجتمع للتسويق للانتاج المسرحي الإبداعي، وتعمل هذه المنظمات في الوقت ذاته على تعزيز الجانب الاستثماري والاستدامة والشفافية والحوكمة.



كما تطرق عبدالرسول إلى المراحل التنظيمية في تجربة تأسيس مسرح الشباب بالكويت عام 1981 حيث بدأ المشروع من خلال مبادرة شبابية لمجموعة من الشباب المسرحيين يجمعهم شغف وحب المسرح، وتطور المشروع ليكون منظمة مسرحية غير ربحية تحت اطار قانوني إلى أن أصبحت الفرقة كيانا رسميا يتبع الجهاز الحكومي بالدولة، وتحدث عن التدرج الإداري والفني لفرقة مسرح الشباب خلال 40 سنة الماضية.



وطالب عبدالرسول بضرورة وضع نظام قانوني للعاملين في هذه المنظمات من خلال تشريعات ثابتة تنظم حقوقهم والدفاع عن قضاياهم، مع أهمية وضع آلية استثمار تسويقي تهدف إلى التمويل لا الربح وتصب جميعها في مصلحة الإنتاج المسرحي الإبداعي.