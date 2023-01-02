ياسر العيلة



الجمهور الكويتي والعربي من عشاق الطرب الجميل على موعد مع حفل متميز مع بداية العام الجديد، يقام مساء الجمعة 27 الجاري في قاعة بدرية بفندق الجميرا، ويحييه «سلطان الطرب» المطرب الكبير جورج وسوف والمطرب السوبر ستار بهاء سلطان، في ليلة أطلقت عليها الشركة المنتجة للحفل «أساطير الغناء»، ويقدم النجمان خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور، بالاضافة الى الأغاني التي تم طرحها مؤخرا من قبل الوسوف وسلطان.



والحفل من إنتاج فهد العازمي بالتعاون مع شركة «بانوراما» للإنتاج الفني والمسرحي وإدارة محمد شحاتة الذي يعود لإدارة الحفلات بعد فترة غياب بعد النجاحات الكبيرة التي حققها من قبل في ادارة حفلات للكثير من نجوم الغناء العربي مثل أصالة وأنغام وجورج وسوف وشيرين ووائل جسار واخرين.



وأكد القائمون على الحفل أن الجمهور سيشهد في هذه الليلة مسرحا مجهزا بأحدث التقنيات من ديكور وإضاءة وصوت تناسب مكانة وقيمة ليلة «أساطير الغناء»، ومن المتوقع ان يشهد الحفل مفاجأة خاصة للجمهور يتم التجهيز لها حاليا، بالإضافة الى أن أسعار تذاكر الحفل في متناول الجميع، حيث تبدأ من 25 حتى 150 دينارا.