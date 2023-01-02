عبدالعزيز جاسم



يستأنف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في السادسة مساء اليوم على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي، وذلك بعد راحة يومين منحها المدرب البرتغالي روي بينتو لجميع اللاعبين بعد العودة من البصرة وخوض المواجهة الودية أمام العراق الجمعة الماضي والتي انتهت بخسارة الأزرق بهدف دون رد ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة «خليجي 25» في العراق التي ستقام خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير الجاري.



وتضم مجموعة الأزرق «الثانية» منتخبات قطر والامارات والبحرين، وسيلعب منتخبنا مباراته الافتتاحية السبت المقبل أمام قطر، ثم مع منتخب الامارات 10 يناير الجاري، ثم البحرين في 13 منه.

وكانت مواجهة العراق السابقة بمنزلة الاختبار النهائي للمدرب بينتو للوقوف على مستوى اللاعبين ومدى جهوزيتهم وتطبيقهم لفكره، حيث أبدى رضاه عن أداء اللاعبين في المباراة الودية، مشيرا إلى الاستفادة التي حققها الأزرق والتي تمثلت في تجربة غالبية اللاعبين، لاسيما العناصر التي كانت تعاني من إصابات في الأيام الماضية.



وأوضح بينتو أن مباراة العراق الودية منحته الفرصة للوقوف على جهوزية لاعبيه قبل انطلاق مشواره في كأس الخليج، موجها الشكر لجميع اللاعبين على تقديم مستوى مقنع أمام العراق.



وينتظر بينتو تحديد مصير بعض اللاعبين من خلال التنسيق مع الجهاز الطبي من بينهم حمد حربي وعبدالله غانم وحمد القلاف الذين عانوا من اصابات في الأيام الماضية.



من جانبه، قال رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين: نأمل أن يكون العام الجديد بداية العودة للكرة الكويتية وأن تتكلل مشاركة منتخبنا الوطني في «خليجي 25» بتحقيق الطموحات والآمال.



وأضاف: «ها نحن قد استقبلنا العام الجديد، بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج التي سيشارك فيها «الأزرق» بثوبه الجديد، ونأمل في كامل الحشد والمؤازرة لمسيرة المنتخب في البطولة، حتى تتكلل بتحقيق الأهداف المنشودة».



وتابع: بين عام مضى 2022 وعام مقبل 2023، أطلقنا رؤية اتحاد كرة القدم 2030 بشأن النهوض برياضة كرة القدم، وتم الإعلان عن استراتيجية الاتحاد وحددنا أهدافها، ولقد واجه مجلس الادارة صعوبات وتحديات، وما زلنا نمضي قدما نحو تنفيذ أحلامنا وطموحاتنا لتفعيل وتطبيق هذه الرؤية، واستطعنا أن نتخطى العديد من المعوقات المتراكمة والعراقيل المستجدة، وبدأت مسيرة التغيير لتعلن عن بداية أولى مراحل التطور.



وختم الشاهين تصريحه: مازلنا في البدايات، ومازال أمامنا الكثير في مسيرة تطوير رياضة كرة القدم، ولكن مع استمرارنا بالعمل والتعاون كله سيهون، ونستطيع بإذن الله تحقيق كل ما هو أفضل في سبيل النهوض بكرة القدم الكويتية وإسعاد وامتاع جماهيرنا المخلصة.



طاقم تحكيم كويتي



غــادر البلاد أمـس طاقــم تحكيم كويتي متوجها إلى مدينة البصرة للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» والتي ستقام خلال الفترة من 6 حتى 19 ينايــر الجاري.



والحكام هم: عبدالله جمالي وعبدالهادي العنزي وسيد علي محمود وهاشم الابراهيم.



عُمان يعلن تشكيلته



أعلن مدرب منتخب سلطنة عمان، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، وتضم: أحمد الرواحي، محمد المسلمي، جمعة الحبسي، محمود المشيفري، حارب السعدي، صلاح اليحيائي، فايز الرشيدي، أحمد الخميسي، أمجد الحارثي، أحمد العدوي، عصام الصبحي، أحمد المطروشي، إبراهيم المخيني، أحمد الكعبي، معتز صلاح عبدربه، جميل اليحمدي، مصعب المعمري، فهمي بيت دوربين، خالد البريكي، زاهري الغبري، عمر المالكي، أرشد العلوي والمنذر العلوي.

ويستهل المنتخب العماني مبارياته بمواجهة العراق في المباراة الافتتاحية للبطولة، الجمعة المقبل على ستاد البصرة الدولي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي السعودية واليمن.