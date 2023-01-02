

القاهرة - سامي عبدالفتاح



تدخل اليوم مسابقة الدوري المصري جولة فاصلة لفرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، وذلك ضمن الجولة الـ11 للمسابقة، والتي يتوقع فيها إعادة جدولة منطقة الصدارة في ظل تراجع مستوى أداء الأهلي ونتائجه الأخيرة، والمواجهة الأهم الليلة ستكون بين الأهلي برصيد 24 نقطـة مـع بيراميـدز بـ 20 نقطة، بتحكيم پولندي، وذلك في الثامنة مساء بتوقيت الكويت.

وفي التوقيت نفسه سيكون لقاء الاتحاد السكندري وإنبي، وتسبقهما في الرابعة إلا ربعا عصرا بتوقيت الكويت استضافة اسوان لفريق الزمالك صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة، ولقاء المصري والداخلية.



الى ذلك أعلن مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، فتح باب القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز بداية من أمس الأحد، ولمدة شهر كامل.

ويشهد يناير الجاري قيام الأندية المصرية بعقد صفقات جديدة لتدعيم صفوفها لاستكمال ما تبقى من موسم البطولات المحلية والأفريقية.



واشترط اتحاد الكرة على الأندية ضرورة تسديد جميع المديونيات المستحقة للاتحاد قبل قيد الصفقات الجديدة.

وتضمنت لائحة القيد عددا من الشروط، منها عدد اللاعبين، حيث يسمح بقيد 30 لاعبا في الفريق الأول بجميع الأقسام، ويجوز لكل ناد قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.



كما لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.



وبالنسبة للاعبين الأجانب، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد من أندية القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة، في حين لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.



ونصت الشروط على أنه لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، ولا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.