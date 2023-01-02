واصل أرسنال زحفه نحو اللقب الأول منذ عام 2004 عندما قبل هدية مطارده المباشر مان سيتي حامل اللقب المتعثر أمام ضيفه إيفرتون 1-1، بفوزه الثمين على مضيفه برايتون 4-2 السبت في المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وهو الفوز الخامس تواليا لأرسنال والتاسع في مبارياته الـ 10 التي لم يذق فيها طعم الخسارة والـ 14 هذا الموسم فعزز صدارته برصيد 43 نقطة موسعا الفارق إلى 7 نقاط أمام سيتي.



وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا: «فوز كبير على فريق جيد حقا، مررنا ببعض اللحظات الرائعة، وكذلك اللحظات التي كان علينا أن نكافح ونعاني، كان اختبارا كبيرا بالنسبة لنا»، مضيفا أعتقد أن لدينا رغبة كافية لنكون أبطالا، نعرف النتائج الأخرى، لكننا نعلم أن نجاحنا سيتوقف على ما نقوم به، نريد مواصلة التحسن كفريق واللعب بشكل أفضل، للسيطرة على جميع المجالات.



وفرط رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفوز في المتناول ودفعوا غاليا ثمن الفرص التي تناوبوا على إهدارها خصوصا في الشوط الأول فاستقبلت شباكهم هدف التعادل في الثاني.



وتقدم سيتي بهدف لنجمه وهدافه والبريمييرليغ الدولي النرويجي إرلينغ هالاند (24) رافعا رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم. ونجح إيفرتون في إدراك التعادل بواسطة ديماراي غراي (64). وقال غوارديولا: «بالطبع لم تكن النتيجة متوقعة لكن هذه هي كرة القدم، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها، فعلنا كل شيء للفوز، لقد لعبوا بشكل جيد حقا». ولم تكن حال نيوكاسل أفضل من سيتي وتعادل 0-0 مع ضيفه ليدز، ليرفع رصيده في المركز الثالث الى 34 نقطة.



وأنقذ المهاجم الدولي ماركوس راشفورد المستبعد عن التشكيلة الأساسية لمان يونايتد لأسباب «انضباطية داخلية»، «الشياطين الحمر» عندما نزل بديلا في الشوط الثاني وسجل هدف الفوز على مضيفه ولفرهامبتون 1-0، رفع يونايتد رصيده إلى 32 نقطة من 16 مباراة وارتقى الى المركز الرابع مؤقتا. في المقابل، بقي ولفرهامبتون في منطقة الهبوط بعد تعرض تشكيلة المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي لخسارتها الأولى في 3 مباريات منذ حلوله بدلا من المقال البرتغالي برونو لاجي. ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل المباراة تكريما لرحيل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الخميس عن 82 عاما. ورفع جناح يونايتد البرازيلي الدولي أنتوني قميصه لإظهار رسالة شخصية لبطل العالم 3 مرات سابقا.



وخسر بورنموث أمام كريستال بالاس 0-2، فيما فاز فولام على ساوثمبتون 2-1.



الى ذلك، سقط توتنهام على ملعبه أمام أستون فيلا 0-2، سجلهما كل من إيميليانو بوينديا، ودوجلاس لويز في الدقيقتين 50، و73 على التوالي.



الخسارة هي الثانية تواليا لفريق المدرب الايطالي أنطونيو كونتي بعد خسارة الجولة الماضية امام برينتفورد، وبهذه النتيجة استقر توتنهام في المركز الخامس برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 5 مواجهات مع تسجيل 33 هدفا وتلقي 25 هدفا، بينما حجز نادي أستون فيلا المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 6 انتصارات والتعادل في 3 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 19 هدفا وتلقي 25 هدفا.



وتفتتح اليوم الجولة الـ 19 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف برينتفورد العاشر برصيد 23 نقطة، نظيره ليفربول سادس الترتيب برصيد 28 نقطة.