عين الدولي الإنجليزي السابق سكوت باركر السبت مدربا لفريق كلوب بروج البلجيكي بعد ثلاثة أيام من الإقالة المفاجئة لكارل هوفكنس رغم قيادته الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك على خلفية سوء النتائج محليا. وقال بطل بلجيكا في بيان مقتضب «سكوت باركر يخلف كارل هوفكنس مدربا لكلوب بروج».



وبدأ باركر، اللاعب السابق لتشلسي ونيوكاسل والبالغ من العمر 42 عاما وصاحب 18 مباراة دولية، مسيرته التدريبية كمدير فني لفريق توتنهام تحت 18 عاما، قبل أن يلحق بالجهاز الفني لفولام في يوليو 2018، ثم خلف الإيطالي كلاوديو رانييري في فبراير 2019 بعدما عمل مساعدا له.



فشل باركر في إبقاء تجنيب الفريق اللندني من الهبوط إلى المستوى الثاني «التشامبيونشيب».



تحت قيادته، صعد فولام مرة أخرى إلى الدوري الممتاز في نهاية موسم 2019-2020، لكن النادي عاد إلى المستوى الثاني مرة أخرى في 2020-2021. بعد مغادرة فولام، قاد بورنموث إلى «البريمييرليغ»، قبل أن يغادر النادي في أغسطس 2022 بعد أسابيع قليلة في الدوري الممتاز.